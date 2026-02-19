Passporty: Besuchte Länder per Foto-Import markieren

Im vergangenen Jahr haben wir euch die neue App Passport vorgestellt. Mittlerweile heißt die Universal-App für iPhone und iPad Passporty und bietet zahlreiche neue Funktionen. Unter anderem bietet der Reise-Tracker einen neuen Foto-Import-Modus, mit dem ihr eure zurückliegenden Trips ganz einfach erfassen könnt.

Lifetime-Lizenz von Passporty derzeit zum Sonderpreis

Bevor wir zu dieser spannenden Neuerung kommen, müssen wir uns allerdings erst einmal um die finanziellen Details kümmern. Immerhin zählt der Import von Reisezielen über die Foto-Bibliothek zu den Pro-Features von Passporty, für die ihr bezahlen müsst.

Neben einem monatlichen Abonnement, das bei 3,99 Euro startet und euch damit genug Zeit gibt, alte Besuche hinzuzufügen, gibt es auch eine Lifetime-Lizenz. Diese ist mit einem Preis von 34,99 Euro aber nicht unbedingt günstig. Wenn ihr auf der Kaufen-Seite innerhalb der App oben links auf „Code einlösen“ tippt, könnt ihr den Preis mit dem Gutschein APPGEFAHREN auf durchaus faire 9,99 Euro reduzieren.

So könnt ihr alte Reiseziele ganz einfach importieren

Bei solchen Reise-Trackern ist es ja oftmals eine ziemlich nervige Angelegenheit, erst einmal die ganzen Trips aus der Vergangenheit hinzuzufügen. Wenn man sich damit händisch auseinandersetzen muss, ist man definitiv eine Weile beschäftigt.

Mit Passporty klappt das deutlich einfacher. Die App scannt einmalig eure Foto-Bibliothek, wobei ihr euren Heimatort angeben könnt, sodass Fotos von dort übersprungen werden. Bei mir blieben noch 4.400 Bilder übrig, die in rund 10 Sekunden gescannt wurden.

Aus den enthaltenen Datums- und Ortsinformationen erstellt Passporty eine automatische Liste eurer Reisen und markiert die Orte, Regionen und Länder auf der Landkarte. Einfacher geht es kaum.

Was man mit Passporty sonst noch anstellen kann

Foto-Integration: Wenn man einen Besuch/Ort hinzufügt, zeigt Passporty automatisch passende Fotos aus der iPhone-Fotomediathek, die an diesem Tag und an diesem Ort aufgenommen wurden.

Wenn man einen Besuch/Ort hinzufügt, zeigt Passporty automatisch passende Fotos aus der iPhone-Fotomediathek, die an diesem Tag und an diesem Ort aufgenommen wurden. Wishlist: Pro-Nutzer können Orte auf eine Wishlist setzen. Diese Orte werden auf der Karte in einer eigenen Farbe hervorgehoben, damit man geplante Ziele schnell sieht.

Pro-Nutzer können Orte auf eine Wishlist setzen. Diese Orte werden auf der Karte in einer eigenen Farbe hervorgehoben, damit man geplante Ziele schnell sieht. Tags & Notizen: Alle Nutzer können Tags und Notizen zu Besuchen/Orten hinzufügen – zum besseren Organisieren.

Alle Nutzer können Tags und Notizen zu Besuchen/Orten hinzufügen – zum besseren Organisieren. Kalender-Sync: Pro-Nutzer können Trips und Besuche mit dem Kalender synchronisieren, um Reisepläne und Rückblicke im Alltag besser zu integrieren.

Pro-Nutzer können Trips und Besuche mit dem Kalender synchronisieren, um Reisepläne und Rückblicke im Alltag besser zu integrieren. Mehr Statistiken & Visualisierungen: Die Statistik im Pro-Bereich wurde stark ausgebaut – mehr Ansichten, mehr Auswertungen, mehr Visualisierungen speziell für Vielreisende.

Aktuell ist Passporty im App Store nur mit 3,1 Sternen bewertet und damit definitiv unter Wert. Aktuell fehlen mir noch ein paar kleine Details, etwa direkt über die Landkarte zu den Besuchen und Fotos an einem Ort zu gelangen. Bisher wurde Passporty regelmäßig aktualisiert, vielleicht kommt eine solche Funktion ja noch.