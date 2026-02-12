ADAC Drive: Ehemalige Spritpreis-App bekommt Parkplätze und Wetter

Die nicht nur für Mitglieder kostenlose App ADAC Drive (App Store-Link) kennt ihr sicherlich schon. Die Anfänge der App reichen bis weit in das letzte Jahrzehnt zurück, damals noch unter dem Namen ADAC Spritpreise. Mittlerweile ist Version 6.60 der seit einiger Zeit unter dem Namen ADAC Drive bekannten App erschienen – und es gibt mal wieder Neuerungen.

Als praktische Neuerung sind Wetterinformationen hinzugekommen. Egal, wo man sich gerade auf der Karte befindet, ob man eine Route überprüft oder einen Zielort sucht – unten links auf der Karte wird ein kleines Wettersymbol angezeigt. Tippt man es an, erhält man direkt das aktuelle Wetter und eine Vorhersage für die kommenden Tage.

Ebenfalls neu in ADAC Drive sind die Parkplätze. Mit der Filter-Option können in ganz Europa Parkplätze und Parkhäuser gefunden werden. Das ist natürlich vor allem dann spannend, wenn man sich am Zielort überhaupt nicht auskennt. Was ich allerdings festgestellt habe: Der vom ADAC verwendete Datensatz ist längst nicht perfekt. Bei zwei Stichproben in unterschiedlichen Städten habe ich ohne Probleme jeweils ein fehlendes Parkhaus ausfindig machen können. Sicherlich werden die Daten noch verbessert, ganz verkehrt ist die Integration sicherlich nicht.

Was ADAC Drive sonst noch alles kann

Neben den bereits erwähnten Spritpreisen und den neuen Features kann ADAC Drive noch viel, viel mehr. Europaweit lassen sich über 120.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge finden und nach Leistung, Steckertyp oder Bezahlart filtern, was besonders für E-Mobilität und längere Reisen praktisch ist. Zusätzlich bekommt man eine intelligente Routenplanung mit Eco-Routen, POIs wie Tankstellen, Ladestationen und Campingplätzen entlang der Strecke sowie Wetter-Infos direkt auf der Karte.

Neben diesen Kernfunktionen bietet ADAC Drive auch eine Turn-by-Turn-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsdaten, Stau- und Baustellen-Infos sowie Unterstützung für Apple CarPlay. Favoriten, Routen und persönliche Orte lassen sich speichern und geräteübergreifend mit dem ADAC-Login synchronisieren. Die App integriert zudem Maut- und Vignetten-Informationen für verschiedene Länder.