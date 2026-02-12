Geräuscherkennung: So nutzt ihr das iPhone-Feature

Ab und an kommt es vor, dass ich auch zuhause mit Kopfhörern Musik oder Podcasts höre. Dabei kann es natürlich passieren, dass ich die Türklingel nicht höre, wenn die Musik zu laut ist. Blöd, wenn ausgerechnet der Paketbote vor der Tür steht und ein Paket abgeben will. Das iPhone hat mit „Geräuscherkennung“ aber ein praktisches Barrierefreiheits-Feature, das Abhilfe schaffen kann. So könnt ihr das Feature nutzen.

Geräuscherkennung ist eine Funktion, die ihr unter „Bedienungshilfen“ findet und die das iPhone-Mikrofon nutzt, um von euch definierte Geräusche zu identifizieren. Dafür scannt das iPhone konstant eure Umgebung und benachrichtigt euch über einen Vibrationsalarm auf iPhone oder Apple Watch oder eine Nachricht an eure verbundenen Kopfhörer, wenn das besagte Geräusch erkannt wurde.

Um nun einen dezidierten „Türklingel-Alarm“ einzustellen, müsst ihr zunächst die Einstellungen-App auf dem iPhone öffnen. Tippt dort dann auf „Bedienungshilfen. Navigiert zum Bereich „Hören“ und wählt dann Geräuscherkennung aus. Hier müsst ihr dann den Toggle-Button bewegen und die Funktion aktivieren. Dann erscheint der Menüpunkt „Geräusche“. Tippt auf diesen und es öffnet sich eine Übersicht vordefinierter Geräusche, die in verschiedene Bereiche gruppiert sind, etwa Alarm, Tiere oder Haushalt. Navigiert zu „Haushalt“ und wählt dort „Türklingel“ aus. Dann gelangt ihr auf eine weitere Menüseite und müsst den Toggle-Button von Türklingel aktivieren. Ihr werdet per Dialogfeld gefragt, ob Geräuscherkennung euch Mitteilungen senden darf, wenn das Geräusch identifiziert wird. Das muss ihr mit OK beantworten. Einen Hinweiston könnt ihr ebenfalls festlegen.

Eurem Kontrollzentrum wird außerdem ein entsprechender Button hinzugefügt, über den ihr die Geräuscherkennung aktivieren oder deaktivieren könnt. Wenn ihr die Funktion aktiviert, scannt das iPhone konstant euer Umfeld auf das entsprechende Geräusch. Vielleicht benötigt ihr dieses ständige Monitoring aber nur, wenn ihr laut Musik hört. Dann könnt ihr es einfach nach Bedarf anschalten.

Ihr könnt auch eigene Geräusche in Geräuscherkennung hinterlegen

Sollte euer iPhone eure Türklingel auf diese Weise nicht zuverlässig erkennen, könnt ihr unter „Geräuscherkennung“ auch über „Eigener Alarm“ ein Geräusch festlegen. Hierzu müsst ihr euer iPhone dann in die Nähe der Klingel legen und auf „Jetzt anhören“ tippen, damit das iPhone das Geräusch erfassen und speichern kann. Insgesamt müsst ihr das Geräusch fünfmal abspielen, um das iPhone zu trainieren.

Ihr könnt eine Vielzahl von Geräuschen hinterlegen, die euer iPhone erfassen können soll. Neben Feueralarmen ist zum Beispiel auch das Erkennen von Babygeschrei und das Bellen von Hunden möglich. Wie Apple mitteilt, sollte man sich in Not- oder Risikosituationen aber nicht ausschließlich auf die Funktion verlassen.