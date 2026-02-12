macOS 26.3: Fenster vergrößern bleibt weiterhin umständlich

Bisher haben wir über diesen Umstand noch nicht berichtet, doch das neue „Liquid Glass“-Design, das Apple mit macOS 26 eingeführt hat, sorgt dafür, dass sich Fenstergrößen nur noch sehr umständlich anpassen lassen.

Während man zuvor einfach die untere rechte Ecke mit der Maus anfahren konnte, muss man sich seit macOS 26 umgewöhnen, da der Bereich zum Anpassen der Fenstergröße nicht mehr logisch ist. Norbert Heger, Entwickler von LaunchBar und Little Snitch, hat auf seinem Blog diesen Umstand genau erläutert und zeigt auch, dass der Bereich zum Vergrößern von Fenstern mehr außerhalb des Fensters liegt als innerhalb – und das ist einfach Quatsch.

Eigentlich wollte Apple diesen Fehler mit macOS 26.3 ausbessern, allerdings haben sich die entsprechenden Abteilungen wohl falsch abgesprochen. Zuerst hat Apple geschrieben, dass der Fehler mit macOS 26.3 ausgebessert wurde, nur um wenige Stunden später zurückzurudern, da die Fehlerbehebung in dieser Version doch nicht stattgefunden hat. Apples Entwicklerwebseite listet diesen Umstand weiterhin als „bekanntes Problem“, sodass eine Behebung wohl erst mit einer späteren Version erfolgt.

Probiert es gerne selbst aus: Navigiert mit der Maus an eine Ecke des Fensterrahmens und versucht, das Fenster gezielt zu vergrößern oder zu verkleinern. Schnell stellt man fest, dass man mit der Maus vor dem eigentlichen Fensterrahmen klicken muss, um die Aktion durchführen zu können. Statt intuitiv mit der Maus in das Fenster zu navigieren, muss man derzeit eher außerhalb des Fensters bleiben, um dieses vernünftig „anfassen“ zu können.

Scrollbalken in der Spaltenansicht funktionieren wieder

Immerhin behebt Apple mit macOS 26.3 einen weiteren Fehler, bei dem Scrollbalken wichtige Funktionen überlagert haben. Entscheidet man sich für immer sichtbare Scrollbalken, kann man fortan die Spaltenbreite wieder anpassen, was zuvor so nicht möglich war. Insofern man die Option nutzt, dass Scrollbalken ohnehin ausgeblendet sind, hat man von diesem Problem nichts mitbekommen.