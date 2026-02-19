Anker erweitert mit dem Soundcore Nebula P1 erneut sein Projektor-Portfolio, denn der kompakte Beamer kombiniert starke Technik mit echter Mobilität. Obwohl das Gerät klein wirkt, liefert es dennoch ein überraschend vollständiges Entertainment-Erlebnis.

soundcore Nebula P1｜Mobiler Beamer mit abnehmbarem Lautsprecher und integriertem... Echter 2.0 Surround Sound für volle Immersion: Zwei abnehmbare Lautsprecher sorgen für ein breiteres Klangbild und ein mitreißendes, raumfüllendes...

Außergewöhnliche Helligkeit und langanhaltende Klarheit: Erlebe brillante, gestochen scharfe Bilder mit 650 ANSI Lumen und 1080p Full-HD-Auflösung....

Der Projektor richtet sich einerseits an Filmfans, andererseits aber auch an Gamer und Reisende, weil er Bild, Sound und Streaming in einem einzigen Gerät vereint. Dadurch entsteht ein mobiles Heimkino, das sowohl drinnen als auch draußen funktioniert.

Mit 1080p Full HD, 650 ANSI-Lumen und integriertem Google TV bringt der Nebula P1 alles mit, was man für spontane Filmabende benötigt, während die Einrichtung bewusst einfach gehalten wurde.

Abnehmbare Lautsprecher sorgen für echten Surround-Sound

Das größte Highlight zeigt sich beim Klang, denn Soundcore verbaut zwei abnehmbare Lautsprecher, die gemeinsam ein echtes 2.0-Stereoerlebnis erzeugen. Dadurch lässt sich der Sound flexibel im Raum platzieren, wodurch Dialoge und Effekte deutlich räumlicher wirken.

Dank Dolby Audio klingt der Ton außerdem klar und kraftvoll, sodass externe Lautsprecher oft gar nicht nötig sind. Während viele portable Projektoren beim Sound Kompromisse eingehen, liefert der Nebula P1 überraschend viel Tiefe und Lautstärke. Die Lautsprecher erreichen zudem eine Wiedergabezeit von bis zu 20 Stunden, weshalb längere Filmabende oder Outdoor-Sessions problemlos möglich bleiben.

Die Lautsprecher sind oben auf dem Beamer angebracht und können bei Bedarf entnommen werden, um diese entsprechend aufzustellen. Ist der Filmeabend zu Ende, lassen sich die Lautsprecher wieder auf den Beamer legen und fixieren. Insofern Strom anliegt, laden sich die Lautsprecher für die nächste Session auf.

Helles Full-HD-Bild mit großer Projektionsfläche

Auch beim Bild überzeugt der Projektor, denn die Kombination aus DLP-Technologie und 1080p-Auflösung sorgt für scharfe Details und lebendige Farben. Gleichzeitig ermöglichen 650 ANSI-Lumen eine solide Darstellung selbst bei leichter Umgebungsbeleuchtung. Klar ist aber, dass der Beamer seine Stärken vor allem in abgedunkelten Räumen und Umgebungen ausspielen kann – bei Tageslicht ist die Projektion einfach zu schwach.

Die maximale Bildgröße von bis zu 180 Zoll erzeugt echtes Kinofeeling, während unterschiedliche Projektionsabstände flexible Einsatzorte erlauben. Dadurch funktioniert der Nebula P1 sowohl im Wohnzimmer als auch im Garten oder auf Reisen.

Flexibles Design mit integriertem Gimbal

Soundcore setzt außerdem auf ein durchdachtes Design, denn ein integrierter 130-Grad-Gimbal erlaubt eine schnelle Ausrichtung ohne zusätzliches Stativ. Dadurch lässt sich der Projektor spontan neu positionieren, ohne dass das Bild neu eingestellt werden muss. Der eingebaute Tragegriff erhöht gleichzeitig die Mobilität, sodass der Beamer problemlos transportiert werden kann.

Automatische Bildanpassung spart Zeit

Die Einrichtung gelingt besonders unkompliziert, weil Autofokus, Trapezkorrektur und Hinderniserkennung automatisch arbeiten. Sobald man den Projektor bewegt, passt er das Bild selbstständig an, sodass man kaum manuell eingreifen muss. Dadurch entsteht ein nahtloses Nutzungserlebnis, weil das Bild jederzeit korrekt ausgerichtet bleibt.

Insgesamt gefällt mir das Bild für 1080p wirklich gut. Die Farben wirken lebendig, wobei schwarze Bereiche bei dieser Technik nicht ganz so kontrastreich sind.

Google TV bringt Streaming ohne Zusatzgeräte

Ein großer Vorteil zeigt sich bei der Software, denn Google TV ist vollständig integriert. Apps Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube können bei der Ersteinrichtung vorinstalliert werden, sodass der Beamer sofort startklar ist. Im Google Play Store stehen weitere Streaming-Apps zum Download bereit.

Konnektivität und Alltagseindruck

Dank WLAN und Casting-Support lassen sich Inhalte schnell vom Smartphone übertragen, während die native Full-HD-Auflösung dauerhaft scharfe Bilder liefert. Gleichzeitig deckt der flexible Projektionsabstand verschiedene Raumgrößen ab.

Im Alltag überzeugt der Projektor vor allem durch seine Mischung aus Leistung und Komfort, denn Aufbau und Bedienung funktionieren nahezu automatisch.

Praxistest: Wo der Nebula P1 wirklich glänzt

Im Test zeigt sich schnell, dass der Nebula P1 mehr als nur ein Reise-Gadget sein will. Einerseits überzeugt die Bildqualität mit klaren Farben, andererseits hebt sich besonders das Klangsystem deutlich von Konkurrenzmodellen ab.

Die abnehmbaren Lautsprecher erzeugen einen echten Stereo-Effekt, wodurch Filme deutlich immersiver wirken. Gleichzeitig sorgt die intuitive Google TV-Oberfläche dafür, dass Streaming sofort startet. Die Steuerung erfolgt über die Fernbedienung, die sogar beleuchtet Tasten hat.

Ob Serienabend, Gaming-Session oder Outdoor-Event — der Projektor liefert zuverlässig Leistung bei minimalem Setup-Aufwand.

Lohnt sich der Kauf?

Wenn du einen hochwertigen mobilen Projektor suchst, der starken Klang und Streaming direkt integriert, dann ist der Nebula P1 eine sehr überzeugende Lösung. Obwohl der Preis höher liegt, rechtfertigt die Kombination aus Bildqualität, Sound und Komfort die Investition.

Vor allem Nutzer und Nutzerinnen, die ein All-in-One-Entertainment-System möchten, bekommen hier eine besonders vielseitige Lösung. Wer hingegen einen Beamer zur festen Installation im Wohn- oder Streamingzimmer sucht, sollte auf andere Lösungen zurückgreifen.

Fazit: Einer der spannendsten portablen Beamer

Der Soundcore Nebula P1 zeigt eindrucksvoll, wie leistungsfähig tragbare Projektoren inzwischen geworden sind. Während Bildqualität und Helligkeit überzeugen, sorgt vor allem das Lautsprechersystem für echtes Kinogefühl.

Dadurch eignet sich der Projektor sowohl für Zuhause als auch für unterwegs, weshalb er zu den ausgereiftesten mobilen Beamern seiner Klasse zählt.

soundcore Nebula P1｜Mobiler Beamer mit abnehmbarem Lautsprecher und integriertem... Echter 2.0 Surround Sound für volle Immersion: Zwei abnehmbare Lautsprecher sorgen für ein breiteres Klangbild und ein mitreißendes, raumfüllendes...

Außergewöhnliche Helligkeit und langanhaltende Klarheit: Erlebe brillante, gestochen scharfe Bilder mit 650 ANSI Lumen und 1080p Full-HD-Auflösung....