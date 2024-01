Govee Thermometer mit Display und App im Angebot

Vor ein paar Wochen habe ich das Meross Hygrometer mit Solarzelle, WLAN und HomeKit ausprobiert. Ein guter und smarter Sensor, der die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in HomeKit zugänglich macht. Falls euch das zu smart und zu teuer ist, könnt ihr auch auf eine halb-smarte Lösung setzen. Gestolpert bin ich über das Thermometer und Hygrometer von Govee, das aktuell deutlich günstiger zu haben ist.

Das Govee Thermometer ist eine klassische Aufstelleinheit mit LCD Display. Ablesen könnt ihr die aktuelle Temperatur sowie die maximal und minimal gemessenen Temperatur des Tages. Unterhalb findet ihr die Anzeige für die Luftfeuchtigkeit, ebenfalls mit Max/Min Datensätzen. Die Temperaturgenauigkeit wird mit ±0,3°C angegeben, die Genauigkeit des Feuchtigkeitssensor mit ±3%RH. Das Gerät misst die Werte alle 2 Sekunden.

Die Einheit selbst kann überall aufgestellt werden, auf der Rückseite gibt es einen ausklappbaren Standfuß. Optional lässt sich das Thermometer auch der Wand befestigen. Das Govee Thermometer speichert dabei die Daten der letzten 20 Tage, die man einfach als CSV exportieren oder per App abrufen kann. Die Verbindung zur Govee-App erfolgt nur per Bluetooth, eure Smartphone muss also in der Nähe sein.

Per App könnt ihr einen Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf einsehen oder auch Daten definieren, bei denen eine Warnmeldung per App verschickt wird. Da es keine WLAN-Anbindung gibt, gibt es die Meldungen nur, wenn das Smartphone in Bluetooth-Reichweite ist. Laut Govee beträgt die Bluetooth-Reichweite bis zu 60 Meter, in Häusern oder großen Wohnungen mit mehreren Etagen und dicken Wänden, nimmt die Reichweite sicherlich ab.

Wenn ihr die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit überwachen und die Werte direkt auf einem großen Display ablesen wollt (die Einheit ist 6,35 x 7,8 Zentimeter groß), ist der günstige Sensor von Meross eine gute Wahl. Per App könnt ihr auf vergangene Werte zugreifen und diese exportieren.

Jetzt günstiger kaufen

Das Govee Bluetooth-Thermometer inklusive Feuchtigkeitssensor gibt es aktuell für 11,38 Euro statt 17,99 Euro. Das 2er Pack kostet 20,99 Euro statt 27,99 Euro (pro Stück also 10,50 Euro) und das 3er Pack gibt es für 33,99 Euro statt 39,99 Euro (pro Stück für 11,33 Euro).

