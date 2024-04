Sonic Dream Team: Großes Update für das Apple Arcade-Spiel

Seit Dezember 2023 ist der Igel zurück auf Apple Arcade und Abonnenten und Abonnentinnen können Sonic Dream Team (App Store-Link) auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV installieren. SEGA hat jetzt ein großes Update auf Version 1.3 veröffentlicht, das die folgenden neuen Inhalte bereitstellt:

Reise in die neue Sweet Dreams-Zone : Die Sweet Dreams-Zone ist eine brandneue, gemütliche Umgebung, die du nach Abschluss des Hauptabenteuers erkunden kannst. Sie enthält besonders herausfordernde Level – erschaffen von Ariem, der Traumweberin. Teste dein Können und sammle die Traummonde, während du die tolle neue Musik genießt.

: Die Sweet Dreams-Zone ist eine brandneue, gemütliche Umgebung, die du nach Abschluss des Hauptabenteuers erkunden kannst. Sie enthält besonders herausfordernde Level – erschaffen von Ariem, der Traumweberin. Teste dein Können und sammle die Traummonde, während du die tolle neue Musik genießt. Rangabzeichen-Wettkampf : Rangabzeichen sind hier! Rase mit halsbrecherischem Tempo durch Level, um dir deinen Preis zu verdienen! Schnapp dir die S-Ränge – gotta go fast.

: Rangabzeichen sind hier! Rase mit halsbrecherischem Tempo durch Level, um dir deinen Preis zu verdienen! Schnapp dir die S-Ränge – gotta go fast. Entdecke Gameplay-Spielzeuge : Entdecke neue Gameplay-Spielzeuge, darunter Seilrutschen, Schaukeln, Schraubstangen und mehr. Katapultiere dich kreativ durch die neuen Level und meistere deinen Bewegungsfluss und Rhythmus.

: Entdecke neue Gameplay-Spielzeuge, darunter Seilrutschen, Schaukeln, Schraubstangen und mehr. Katapultiere dich kreativ durch die neuen Level und meistere deinen Bewegungsfluss und Rhythmus. Neue Erfolge und Statuen: Schließe die neuen Level und S-Rang-Zonen ab, um neue Sammlerstück-Statuen freizuschalten.

Spielen könnt ihr mit Amy oder Mails, aber auch Knuckels und Rogue stehen zur Auswahl bereit. In den bunt gestalteten Welten trefft ihr auch auf den Bösewicht Dr. Eggmann und eure Aufgabe ist es auch, möglichst viele Münzen einzusammeln. In erster Linie muss in jedem Level eine kleine Herausforderung erfüllt werden, etwa bestimmte Objekte sammeln oder Checkpoints in einer vorgegebenen Zeit durchlaufen. Prinzipiell kann man sich aber auch frei in der Welt bewegen und einige Bonus-Gegenstände entdecken.

Die Touch-Steuerung auf dem Display ist okay, für erweiterten Spielspaß empfehlen wir aber einen Gamecontroller – das kann auch ein Playstation- oder Xbox-Controller sein. Der Download ist mit 1,7 GB ziemlich groß und kommt natürlich werbefrei daher.