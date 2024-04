So gehts: Apple-ID für ein Kind in der Familienfreigabe erstellen

Bei mir ist es noch nicht so weit, aber irgendwann wir mein Sohn sicherlich ein iPhone bekommen. Apple bietet für Kinder separate Accounts an, damit man nicht den eigenen Account teilen muss, um Zugriffe auf Daten und Zahlungsdetails zu schützen. Über die Kindersicherung könnt ihr das iPhone an das Alter des Kindes anpassen und Dienste einschränken.

Kinder-Account auf dem iPhone einrichten

Mit iOS 16 und neuer kann man einen Kinder-Account ganz einfach auf dem iPhone hinzufügen. Dazu muss die Familienfreigabe zuvor eingerichtet sein, bei der man mit fünf weiteren Familienmitgliedern Dienste wie iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ und Apple Arcade teilen kann.

In den Einstellungen → Familie könnt ihr ein neues Mitglied hinzufügen. Eltern und Erziehungsberechtigte können über „Kinderaccount erstellen“ ein entsprechendes Profil anlegen, in dem man den Namen und das Geburtsdatum angibt. Um zu bestätigten, dass man erwachsen ist, muss man eine Kreditkarte, einen Führerschein oder einen amtlichen Ausweis bereithalten.

Kindersicherung auf dem iPhone konfigurieren

Schon bei der Einrichtung der Familienfreigabegruppe kann man die Kindersicherung von Anfang an anpassen. Jederzeit lassen sich die Einstellungen manuell später ändern. Unter anderem könnt ihr die Altersbeschränkung für Inhalte in Apps, Büchern, TV-Sendungen und Filmen bestimmen, Auszeiten und Limits für bestimmte Apps festlegen, Kommunikationsbeschränkungen einrichten und die Genehmigungen für Käufe oder kostenlose Downloads aktivieren.

Apple erklärt das Vorgehen im neusten Support-Video, das ihr folgend einsehen könnt. Zudem haben wir euch die Support-Webseiten zum Thema verlinkt.