Osotek H200 Pro: Der flachste Wischsauger im Test

Der Osotek H200 zählte damals zu den besten Nass-Trockensaugern, da man ihn komplett flach legen und unter Möbeln wischen konnte. Zudem hat Osotek nicht eine einfache Bürstenwalze genutzt, sondern einen breiteren Wischmopp, der mehr Schmutz aufnimmt. Nachdem mit dem Osotek H200 Lite ein günstigeres Modell auf den Markt gekommen ist, startet ein Jahr später der Osotek H200 Pro (Amazon-Link). Wir haben den Test gemacht.

Osotek H200 Pro bessert an vielen Stellen nach

Beim Osotek H200 Pro gibt es nur noch eine klassische Bürstenwalze, die auch schon in der Lite-Version verbaut wurde. Während man beim H200 noch auf eine Heißlufttrocknung verzichten musste, wird die Walze beim Pro-Modell im Anschluss mit 58 Grad heißer Luft getrocknet. Eine heiße Wäsche gibt es allerdings nicht.

Osotek bleibt sich aber seiner Linie treu und bietet ab sofort den flachsten Wischsauger an, denn er baut mit 10,5 Zentimeter wirklich sehr wenig auf. Andere Modelle sind ausladender und benötigen gerne mal 13 Zentimeter. Je flache das Gerät genau ist, desto einfacher kommt ihr unter besonders flache Möbel, Betten und Sofas. Das ist ein großer Plus-Punkt für den Osotek H200 Pro.

Optisch finde ich das neue Modell in Grau/Anthrazit ansprechend, wobei man auf dunklen Farbtönen Staub schneller sieht als auf weißen Geräten. Der Wischsauger selbst ist mit 5 Kilogramm kein Leichtgewicht und das macht sich auch im Handling bemerkbar. Im Vergleich zu anderen Modellen liegt der H200 Pro deutlich schwerer in der Hand. Auf motorisierte Rollen muss man verzichten, wobei die rotierende Bürstenwalze generell für einen Vorwärtsdrang sorgt.

Osotek H200 Pro reinigt zuverlässig

Die Handhabung an sich ist gut und der Wischsauger lässt sich gut über den Boden schieben. Am Handstück oben könnt ihr dann zwischen den drei verfügbaren Modi wechseln: Im Standard-Modus erkennt der Wischsauger die Verschmutzung automatisch und passt die Saugleistung selbst an. Mit dem Turbo-Modus saugt man immer auf voller Leistung und im Saugmodus kann man lediglich flüssige Verschmutzungen aufnehmen. Der Saugmodus ist aber nicht zum Saugen von Teppichen geeignet.

Das Reinigungsergebnis ist gut, der Osotek H200 Pro nimmt nicht nur Flüssigkeiten auf, sondern auch Krümel und Essensreste. Im Test hat das wunderbar funktioniert, unter anderem hat der Wischsauger eine Schüssel Müsli mühelos aufgenommen. Im 640 Milliliter großen Schmutzwassertank werden große Partikel aufgefangen, um diese einfacher entsorgen zu können. Das Dreckwasser sollte man nach jedem Arbeitsdurchgang entleeren, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden.

Während zuvor der H200 nur eine einseitige Kantenreinigung angeboten hat, kann die Bürste des H200 Pro jetzt beide Kanten gleichzeitig säubern. Das kommt in der Praxis nur sehr selten vor, allerdings muss man den Wischsauger nicht in die richtige Richtung drehen, da man einfach beide Seiten nutzen kann.

In der zugehörigen Station reinigt sich der Wischsauger mit Wasser in Zimmertemperatur, wobei anschließend die Bürstenwalze mit heißer Luft getrocknet wird. Effektiver ist natürlich eine heiße Reinigung, aber auch die Standard-Selbstreinigung funktioniert gut. Die Heißlufttrocknung erfolgt langsam und geräuscharm, dauert dafür aber rund 90 Minuten. Weitere Optionen oder Einstellmöglichkeiten gibt es nicht.

Aufgeräumtes Display ohne viel Schnick-Schnack

Das LED-Display ist schön anzusehen und ist wirklich aufgeräumt. Ihr könnt die restliche Akkukapazität einsehen sowie den gewählten Modi. Darüber hinaus zeigt der Osotek H200 Pro mögliche Fehler an und visualisiert, wenn der Wassertank leer oder der Schmutzwassertank voll ist.

Die Laufzeit im Standard-Modus liegt bei circa 40 Minuten, jedoch verringert sich die Laufzeit im Turbo-Modus um die Hälfte. Wenn ihr 40 Minuten am Stück arbeitet, könnt ihr bis zu 250 Quadratmeter reinigen. Solch eine große Wohnung oder Haus muss man erst einmal besitzen. Was ich hingegen stark vermisse ist ein Licht auf der Front, das unter Möbeln Staub sichtbar macht. Das ist etwas schade, dass die Hersteller diese Möglichkeit beim Pro-Modell vergessen haben.

Mein Fazit zum Osotek H200 Pro

Der Osotek H200 Pro ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und bietet jetzt auch eine heiße Trocknung der Bürstenwalze. Das wohl stärkste Verkaufsargument für den H200 Pro ist die besonders flache Bauweise, da der Wischsauger nur 10,5 Zentimeter aufbaut – alle anderen Geräte sind größer. Das fehlende Licht und das etwas schwere Gewicht schmälern den Gesamteindruck minimal.

Am Prime Day 2024 besonders günstig

Zum Prime Day verkauft Osotek das neue Modell besonders günstig und will nur 319,99 Euro statt 479 Euro von euch haben. Mit unserem exklusiven Gutschein apgfh200pro spart ihr noch einmal 3 Prozent mehr und kommt so auf nur 310,39 Euro! Nur am 16. und 17. Juli 2024 und nur für Prime-Mitglieder.

