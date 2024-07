Tineco bietet Wischsauger zum Prime Day zu Bestpreisen an

Anzeige. Ich möchte einen Wischsauger nicht mehr missen, da man mit dem Gerät im Handumdrehen feste und flüssig Verschmutzungen in einem Durchgang aufnehmen kann. Ich wischsauge vor allem die Küche regelmäßig, da hier durch Kochen und Braten einfach mehr Schmutz entsteht. Besonders praktisch ist der von mir getestete Tineco Floor One Stretch S6, der sogar komplett flach unter Möbel, Sofas und mehr reinigen kann. Zum Prime Day gibt es den Stretch S6 zum absoluten Bestpreis, wenn ihr unseren zusätzlichen Gutschein nutzt.

Tineco Floor One Stretch S6 für 455,05 Euro statt 599 Euro (Amazon-Link)

mit Gutschein PDBIGSALES1

Für alle Details zum Wischsauger verweise ich sehr gerne auf meinen ausführlichen Testbericht. Die Reinigungsleistung ist sehr gut und durch das neue Design könnt ihr auch unter Betten, Sofas, Tischen und mehr bequem reinigen, da sich der Wischsauger hinlegen lässt. Mir fehlt ein Licht auf der Front, dahingegen ist die 5 Minuten Heißlufttrocknung sehr beeindruckend. Nach der Arbeit reinigt sich der Tineco Floor One Stretch S6 mit heißem Wasser selbst und trocknet die Bürste innerhalb von nur 5 Minuten. In der Zeit ist es etwas lauter, aber nach fünf Minuten ist die Bürste wieder trocken.

Klickt euch gerne noch in mein Video zum Tineco Floor One Stretch S6, falls ihr weitere Eindrücke sucht.

Tineco Floor One S5: Gut und günstig

Wenn ihr nicht unbedingt das Top-Modell besitzen müsst und zudem Geld sparen wollt, schaut euch auf jeden Fall den Tineco Floor One S5 an. Hier gibt es zwar nur eine einseitige Kantenreingung, allerdings bezahlt ihr auch nur 293,02 Euro statt 509 Euro. Hinlegen könnt ihr den Wischsauger nicht, ebenso müsst ihr auf eine heiße Selbstreinigung verzichten, da hier nur Wasser in Zimmertemperatur genutzt wird. Der Wischsauger erledigt seine Aufgaben aber mit guter Leistung und erleichtert die Reinigung enorm. Klickt euch gerne für weitere Details in unseren damaligen Testbericht.

Tineco Floor One S5 für 293,02 Euro statt 509 Euro (Amazon-Link)

mit Gutschein PDBIGSALES2

Tineco Floor One Switch S7 bietet zusätzlichen Akku-Staubsauger

Mit dem Tineco Floor One Switch S7 gibt es ein kraftvolles Kombi-Gerät, bei dem ihr den Motor einfach für einen Akku-Staubsauger verwendet könnt. Bei diesem Modell gibt es eine beidseitige Kantenreingung sowie die FlashDry-Funktion, bei der die Bürste mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend heißt getrocknet wird. Den Motor des Wischsauger könnt ihr abnehmen und dann für den mitgelieferten Akku-Staubsauger verwenden, denn nicht immer möchte man feucht durchwischen. Für diese Combo müsst ihr aktuell 683,05 Euro statt 899 Euro bezahlen. Auch zu diesem Modell findet ihr einen ausführlichen Testbericht bei uns.

Tineco Floor One Switch S7 für 683,05 Euro statt 899 Euro (Amazon-Link)

mit Gutschein PDBIGSALES1

Auch im Angebot

Der Tineco Pure One X Pet (Amazon-Link) ist speziell darauf ausgelegt, Tierhaare zu beseitigen, dank seiner ZeroTangle-Technologie, die verhindert, dass sich Haare um die Bürste wickeln. Das Gerät bietet eine Betriebsdauer von bis zu 45 Minuten und passt die Saugleistung automatisch an die erkannten Verschmutzungen an. Mit ein paar einfachen Handgriffen kann der Staubsauger in einen Handstaubsauger umgewandelt werden, wodurch er auch ideal für die Reinigung von Sofa oder Auto geeignet ist. Im Rahmen der Prime Day Aktion ist dieses Modell für 175,42 Euro statt 279 Euro erhältlich.

Der Tineco iFloor 5 Breeze Complete (Amazon-Link) bietet eine kabellose Lösung zum gleichzeitigen Saugen und Wischen. Er ist ideal für verschiedene Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat geeignet. Mit seinem Selbstreinigungssystem ist die Wartung unkompliziert, und die Batterielebensdauer ermöglicht eine Reinigungszeit von bis zu 35 Minuten. Das Gerät verfügt über ein großes Tanksystem mit einem 0,8-Liter-Frischwassertank und einem 0,72-Liter-Schmutzwassertank. Der Bürstenkopf reinigt eine Kanten, während das leichte Design und die Zubehör-Upgrades das Reinigungserlebnis optimieren.