EcoFlow reduziert PowerStream-Wechselrichter auf 89 Euro

Mittlerweile hat man eine große Auswahl an leistungsstarken Balkonkraftwerken. Zumindest in einer Disziplin kommt bisher aber niemand an EcoFlow heran: Das Balkonkraftwerk ausgestattet mit einer mobilen und modularen Powerstation. Das ist natürlich vor allem dann interessant, wenn man die Powerstation auch mal außerhalb der eigenen vier Wände gebrauchen kann, sei es im Schrebergarten, beim Camping oder einfach nur im Garten.

Den ehemals knapp 300 Euro teuren PowerStream-Wechselrichter bekommt ihr mittlerweile hinterher geschmissen. Im Rahmen des Prime Day wird er von EcoFlow für nur 89 Euro verkauft, so günstig war er noch nie. Es handelt sich dabei übrigens um die 600 Watt Variante, was aber kein Problem ist. Die Hardware ist identisch und die Freischaltung auf 800 Watt Ausgangsleistung erfolgt ganz einfach per Software-Update.

Angebot 608 Bewertungen EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W,... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerfreie...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er leitet den Solarstrom für die direkte Nutzung im...

Delta 2 Max als Powerstation-Empfehlung

Eine sehr gute Kombination für die Nutzung mit dem PowerStream-Wechselrichter ist meiner Meinung nach die Delta 2 Max. Die 2 Kilowattstunden fassende Powerstation bietet fast für jeden Einsatzzweck genügend Leistung und Anschlüsse. Zwei Punkte sind im Zusammenspiel mit dem Balkonkraftwerk aus meiner Sicht besonders wichtig: Die Solareingänge und der Zusatz-Anschluss.

Die Delta 2 Max verfügt über zwei Solar-Eingänge mit jeweils 500 Watt Leistung. Über diese könnt ihr zwei weitere Solarmodule anschließen und so noch mehr Sonnenenergie gewinnen. Im Vergleich zur Delta 2 verfügt die Delta 2 Max zudem über zwei Zusatz-Anschlüsse. An einen kommt der PowerStream-Wechselrichter, an den anderen könnt ihr später eine Zusatzbatterie anschließen, um die Kapazität auf 4 Kilowattstunden zu erhöhen.

597 Bewertungen EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie... [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in nur 1 Stunde vollständig aufladen und an einer...

[Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2 Zusatzbatterien erweitern. Stimmen Sie Ihren...

Eigentlich macht es aber keinen Sinn, die Powerstation alleine zu kaufen, denn zusammen mit dem PowerStream-Wechselrichter ist der Preis noch niedriger. Ich glaube, dass die Mehrwertsteuer-Befreiung damit etwas zu tun haben könnt. Aus meiner Sicht ein absolut spannender Preis, wenn ihr ein Balkonkraftwerk mit einer mobilen Powerstation aufbauen möchtet.

621 Bewertungen EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, 0% VAT WLAN Mikrowechselrichter 600W,... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerfreie...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter, eine DELTA 2 Max tragbare Powerstation, ein BKW-DELTA EB Kabel. Da viele Produkte...

