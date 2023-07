EcoFlow Delta 2 Max: Die bisher beste Powerstation?

Bisher waren Powerstations für mich eher ein Nischenprodukt. Zum Blackout ist es im vergangenen Winter nicht gekommen und auch im Sommer bin ich selten auf dem Campingplatz unterwegs. Mittlerweile gibt es aber bedeutend mehr Möglichkeiten – dafür hat EcoFlow mit seinem PowerStream-System für Balkonkraftwerke gesorgt. Vorhandene und neu angeschaffte Powerstations des Herstellers können mit dem hauseigenen Wechselrichter verbunden werden und so ins Hausnetz einspeisen.

Im Einsatz habe ich aktuell die EcoFlow Delta 2 Max, die erst im Mai offiziell vorgestellt wurde. Ausgestattet mit einer Kapazität von 2.048 Wattstunden und LFP-Technik ist die Powerstation offiziell zum Preis von 2.099 Euro zu haben. Im Handel ist man schon unter 1.800 Euro unterwegs, vor allem dank der Mehrwertsteuer-Befreiung für Solaranlagen-Komponenten.

Der Einsatz der Delta 2 Max am Balkonkraftwerk

Wie bereits erwähnt lässt sich die Powerstation zusammen mit dem PowerStream-Wechselrichter und dem passenden Adapter-Kabel am heimischen Balkonkraftwerk betreiben. Überschüssige Energie kann dann in der Delta 2 Max gespeichert werden, um sie beispielsweise am Abend wieder abzugeben. Das ist natürlich vor allem dann praktisch, wenn man tagsüber vielleicht gar nicht zuhause ist und der gewonnene Solarstrom den Grundbedarf deutlich übersteigt. Das hat bei mir in den vergangenen fünf Wochen wirklich prima funktioniert.

Mit einem der kommenden Firmware-Updates im dritten Quartal wird man das heimische Balkonkraftwerk sogar noch weiter aufmotzen können. Dann soll es gleichzeitig zur PowerStream-Verbindung möglich sein, zwei weitere Solar-Panels direkt an der Delta 2 Max anzuschließen. Sobald das funktioniert, gibt es von mir auf jeden Fall noch mal einen separaten Artikel.

Weitere Idee: Als Energiespeicher für flexible Stromtarife

Falls ihr keine Option habt, ein Balkonkraftwerk zu installieren, könnt ihr die Delta 2 Max möglicherweise trotzdem sehr effektiv zusammen mit dem PowerStream-Wechselrichter in euer Smart Home einbinden. Eine Idee sind die flexiblen Stromtarife, die beispielsweise von Tibber angeboten werden.

Dank einer AC-Eingangsleistung von 2.300 Watt ist die Delta 2 Max innerhalb von nur 81 Minuten komplett aufgeladen. Das könntet ihr zum Beispiel dann erledigen, wenn der Strom bei Tibber besonders günstig ist. Heute Mittag zahlt man zum Beispiel nur 15 Cent pro Kilowattstunde. Am Abend, wenn der Strom dann mehr als doppelt so viel kostet, kann man ihn wieder aus der Powerstation freilassen.

Ob man damit auf Dauer die Kosten der Anschaffung wieder reinbekommt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Besser als die Delta 2 Max abseits des jährlichen Camping-Trips einfach nur in der Garage stehen zu lassen dürfte es aber allemal sein.

Die technischen Details und Anschlüsse

Nachdem wir uns ein wenig um die Praxis gekümmert haben, bleibt die Frage, wie es genau um die technischen Details steht. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Daten:

An der Vorderseite bietet die Delta 2 Max zwei einfache und zwei schnell USB-A-Anschlüsse. Zudem gibt es zwei USB-C-Ports mit jeweils 100 Watt Leistung. Ehrlich gesagt hätte ich mir die Verteilung der beiden USB-Standards genau anderes herum gewünscht, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Zudem gibt es an der Front ein kleines Display, auf dem die aktuelle Leistung und die verbleibende Laufzeit angezeigt werden.

Auf der Rückseite der Powerstation sind die weiteren Anschlüsse zu finden, unter anderem die vier Schuko-Steckdosen. An der Seite sind zwei EcoFlow-eigene Anschlüsse zu finden, mit denen man beispielsweise den PowerStream-Wechselrichter oder bis zu zwei Zusatz-Batterien mit jeweils 2 Kilowatt Kapazität anschließen kann.

Die Nutzung der EcoFlow-App

Dank Bluetooth und WiFi lässt sich die Delta 2 Max auch mit der EcoFlow-App koppeln, ganz egal ob zuhause oder unterwegs. Im Zusammenspiel mit dem PowerStream-System wird hier vielleicht noch nicht alles ganz korrekt dargestellt, lohnenswert dürfte ein Blick in die Einstellungen aber vor allem dann sein, wenn man die Powerstation nicht mit seinem Balkonkraftwerk nutzt.

Dort kann man unter anderem die Ladegeschwindigkeit festlegen oder Automatisierungen erstellen, um den Akku eigenständig zu einem festen Zeitpunkt über das Stromnetz aufladen zu können. Beispielsweise zur Mittagszeit, wenn der Strom mit einem dynamischen Tarif üblicherweise am günstigsten ist.

Mein Highlight: Der wirklich flüsterleise Betrieb

Ein ganz anderes Detail hat mich besonders begeistert: Die Delta 2 Max ist wirklich flüsterleise. Im Betrieb mit meinem PowerStream-System und Leistungen im Bereich von bis zu 800 Watt habe ich die Powerstation bisher noch nicht ein einziges Mal wahrgenommen. Nur so konnte ich sie einfach neben dem Fenster im Arbeitszimmer, direkt unter meinem Schreibtisch, platzieren. Die meisten anderen Powerstations wären mir wohl schon tierisch auf die Nerven gegangen.

Es gibt aber auch Details rund um die Powerstation, bei denen ich mir eine etwas andere Lösung gewünscht hätte. Ich hätte mich jedenfalls nicht darüber beschwert, wenn eine oder zwei Steckdosen auch an der Vorderseite untergebracht wären. Wirklich alle Wünsche zu erfüllen, wird aber wohl nie klappen.

Fazit: Technisch auf jeden Fall empfehlenswert

Aus technischer Sicht kann die Delta 2 Max mit ihren Werten und der verbauten Technik, aber für mich vor allem mit dem sehr leisen Betrieb punkten. Mit den zahlreichen Anschlüssen und der Option auf die Kopplung mit dem PowerStream-System und den Zusatz-Akkus hat man wirklich viele Möglichkeiten. Selbst nach 3.000 Ladezyklen und mehr als 10 Jahren Nutzung soll sie immer noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität aufweisen.

Wie ihr die Delta 2 Max am Ende einsetzt, das bleibt natürlich euch überlassen. Ebenso offen bleibt die Antwort auf die Frage, ob sich der Preis für euch irgendwann rechnen wird. Bei mir wird die Powerstation wohl ein wenig aufregendes Leben haben und einfach nur am Balkonkraftwerk angeschlossen neben dem Fenster stehen.