Konkurrenz für Apple Pay?: EU will „digitalen Euro“ einführen

Die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank haben Anfang dieses Monats erstmals die Resultate einer gemeinsamen Zusammenarbeit am sogenannten „Digitalen Euro“ präsentiert. Dabei wurde ein erster Rechtsrahmen für die Einführung der digitalen Zahlungsmöglichkeit innerhalb der EU vorgestellt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten drei Mitglieder und Mitgliederinnen der Europäischen Kommission die ersten Ergebnisse vor. So soll der digitale Euro eine Alternative zu den bisher üblichen Bargeld-Zahlungsmitteln des Euros sein und ebenfalls von der Europäischen Zentralbank gedeckt werden. Das Besondere daran: Der digitale Euro soll sich bargeldlos, ohne Konto, ohne weitere Gebühren, ohne Internetverbindung und anonym nutzen lassen. Konventionelles Bargeld soll aber auch weiterhin als Zahlungsmittel seine Gültigkeit behalten, der digitale Euro ist lediglich eine Ergänzung.

Das sind die Eckpunkte des digitalen Euro:

Verwendung des digitalen Euro problemlos im gesamten Euroraum: Bei privaten digitalen Zahlungslösungen ist dies heute nicht immer gegeben

Einfacher zu benutzen als bestehende digitale Zahlungslösungen

Bezahlung ohne Internetzugang

Mehr Auswahl für die Verbraucher

Zahlung auch möglich, wenn man kein Bankkonto hat

Kostenlos für Verbraucher

Bei Offline-Verwendung des digitalen Euro ist die Privatsphäre identisch zu der bei Verwendung von Bargeld

Für die Nutzung des digitalen Euro soll man eine digitale Geldbörse nutzen, die Zahlungen sollen sowohl on- als auch offline, direkt von Gerät zu Gerät, möglich sein. Der Datenschutz soll auch eine zentrale Rolle spielen und keine Rückschlüsse auf die Verwendung des Geldes zulassen. Die Transaktionen seien in etwa vergleichbar mit der Nutzung von Bargeld oder dem Abheben von Bargeld an einem Bankautomaten. Auch Unternehmen sollen verpflichtet werden, den digitalen Euro anzunehmen. Auf einer umfangreichen FAQ-Website gibt es weitere Infos zum digitalen Euro.

Im Vergleich zu Apple Pay würde beim digitalen Euro weder ein Bankkonto noch eine Integration einer EC- oder Kreditkarte in ein externes System wie das von Apple notwendig sein. Bis der digitale Euro eingeführt wird, dürfte es aber noch einige Zeit dauern: Der Vorschlag der Kommission muss erst das EU-Parlament und den Europarat durchlaufen.