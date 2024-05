Bose SoundLink Max: Neue Bluetooth-Box mit Stereo-Sound & Tragegriff

Im November 2022 habe ich mir die kleine Bose SoundLink Flex Bluetooth-Box zugelegt und bin noch immer sehr zufrieden mit dieser Anschaffung. Nun hat Bose die gewissermaßen große Schwester zum SoundLink Flex vorgestellt: Den Bose SoundLink Max. Ausgestattet mit drei Schallwandlern und zwei speziell entwickelten Passivradiatoren dürfte sich die Soundqualität noch einmal deutlich abheben.

Mit 2 Kilogramm ist der größere Bose SoundLink Max deutlich schwerer, allerdings gibt es einen passenden Tragegriff sowie einen separat erhältlichen Trageriemen. Über den integrierten USB-C-Anschluss könnt ihr SoundLink Max nicht nur aufladen, sondern auch euer Smartphone mit Strom versorgen. Der ebenfalls verbauten AUX-Eingang bietet eine weitere Verbindungsmöglichkeit für passende Geräte per Kabel.

Für alle, die sich lieber per Bluetooth mit der Box verbinden, hat Bose auch den AptX-Adaptive-Support integriert, das Streaming mit höherer Bitrate ermöglicht, als die ebenfalls unterstützten Standardformate AAC und SBC.

Bose Lautsprecher bietet Stereo-Sound für eure Party

Klanglich soll die Box laut Bose „epischen Stereo-Sound“ in „Party-Lautstärke“ liefern. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was der SoundLink Max klanglich so in petto hat. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 20 Stunden angegeben und da der Lautsprecher nach Norm IP67 zertifiziert und somit staubdicht und wasserabweisend ist, lässt er sich auch unterwegs einsetzen. Im Video bekommt ihr noch weitere Einblicke in den SoundLink Max:

Bose SoundLink Max startet am 16. Mai in den USA

Der Bose SoundLink Max soll ab dem 16. Mai für 399 US-Dollar in den Farben Blau und Schwarz zu haben sein – zumindest in den USA. Wann die Bluetooth-Box in Deutschland erhältlich sein wird, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald wir dazu mehr wissen, erfahrt ihr es natürlich wie immer hier.