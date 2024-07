Adobe Photoshop und Illustrator: Neue KI-Tools für noch mehr Kreativität

Wer die Adobe-Anwendungen Photoshop und Illustrator verwendet, darf sich über frische Updates freuen, die einige spannende neue KI-basierte Werkzeuge mitbringen. Im hauseigenen Blog werden die Aktualisierungen für Photoshop und Illustrator im Detail beschrieben.

In Adobe Illustrator sticht vor allem eine neue Funktion hervor, die eindrucksvolle Ergebnisse liefert: Generatives Füllen von Formen. Hat man eine Vektorform in Illustrator geladen, kann diese basierend auf detaillierten Texteingaben und -beschreibungen automatisiert gefüllt werden. Dabei handelt es sich keinesfalls um ein bloßes Muster, sondern um eine individuelle Zeichnung, die anhand der Vorgaben des Nutzers bzw. der Nutzerin kreiert wird. Die Vektorform selbst bleibt dabei erhalten, zudem lassen sich mehrere Versionen erstellen, um die beste auswählen zu können.

Auch ganze Füllmuster können in Adobe Illustrator in oben beschriebener Weise kreiert werden: So genügt es, einen Textprompt zu erstellen, mit dem das Muster detailliert beschrieben wird, und Illustrator erstellt basierend auf diesen Informationen ein entsprechendes Muster. Dieses lässt sich nachfolgend noch weiter über Adobes eigenes KI-Modell Firefly verfeinern.

Adobe Photoshop: Neue Auswahlpinsel-Features und Bildgenerator

In Adobe Photoshop sehen die Neuerungen etwas dezenter aus. Adobe hat unter anderem neue Features für den Auswahlpinsel hinzugefügt: Die Pinsel-Einstellungen für Deckkraft und Härte können angepasst werden, um Auswahlen mit unterschiedlicher Deckkraft und weichen Rändern zu erstellen, was einen nahtloseren und nuancierteren Effekt ermöglicht. Das Auswahlpinsel-Werkzeug bietet zudem mehr Flexibilität beim Auswählen, Zusammensetzen und Anwenden von Filtern oder Füllungen.

In der neuen Version 25.11 von Adobe Photoshop findet sich zudem ein auf dem Firefly Image 3-Modell basierender Bildgenerator, der mit einem Text-to-Image-Prinzip arbeitet und Bilder nach Textprompts erstellt. Hat man einen bestimmten Stil im Kopf, können auch Referenzbilder hochgeladen werden, um das KI-Modell mit entsprechenden Infos zu füttern.

Die generierte Ausgabe kann mit Einstellungen wie Inhaltstyp (beispielsweise Foto oder Kunst) und Stileffekte (z.B. Bewegungen, Themen, Techniken, Effekte, Materialien, Konzepte) angepasst werden. Anschließend lassen sich mit den Werkzeugen und Compositing-Funktionen von Photoshop genau die Bilder erstellen, die man sich vorstellt.

Abschließend wichtig zu wissen: Die Nutzung der Firefly-KI von Adobe in Photoshop und Illustrator ist kostenpflichtig und erfordert den Einsatz sogenannter „Credits“. Eine bestimmte Anzahl an Credits ist in den Abos von Adobe enthalten, wer mehr benötigt, muss die Credits kostenpflichtig aufstocken.

Fotos: Adobe.