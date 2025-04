Notion Mail: Neuer KI-gestützter E-Mail-Client erweitert die Produktivitäts-Suite

Das Entwicklerteam von Notion hat in der Vergangenheit sukzessive ein ganzes Portfolio an Produktivitäts-Anwendungen auf den Markt gebracht. Gestartet war man vor einiger Zeit mit einer eigenen Notiz-App, und legte dann auch mit Notion Calendar, einer Kalender-Software, nach. Nun hat man mit Notion Mail eine weitere Produktivitäts-App veröffentlicht.

„Der Posteingang, der sich selbst organisiert, E-Mails entwirft und Besprechungen so plant, wie du es wünschst“ – so berichtet das Notion-Team auf der Notion Mail-Website über das neue Produkt. Bislang bietet das Entwicklerteam eine Mac-App sowie eine Webversion von Notion Mail an, eine iOS-Anwendung soll „in Kürze“ folgen. Zum Start versteht sich Notion Mail leider auch nur mit Gmail-Konten, andere E-Mail-Anbieter und -Konten werden noch nicht unterstützt. Auch dies soll sich in Zukunft noch ändern.

Eine der Hauptfunktionen von Notion Mail ist eine KI-basierte Unterstützung bei der Organisation von E-Mails. So kann man Notion AI beispielsweise mitteilen, welche Arten von E-Mails wichtig sind, und die KI wird sie automatisch beschriften und sortieren, sobald sie ankommen. Über eine Schaltfläche lassen sich E-Mails durchforsten, um ähnliche Nachrichten zu finden und diese automatisch mit Labels zu kennzeichnen. Zudem können Label mit einer Chatbot-ähnlichen Aufforderung erstellt werden: Notion Mail präsentiert dann einige Vorschläge, und man wählt die passende Beschriftung selbst aus. Diese wird fortan für jede Mail, die in die entsprechende Kategorie passt, automatisch angewendet.

Notion AI: E-Mails planen und schnelle Antworten verfassen

Die Notion-KI kann zudem verwendet werden, um E-Mails zu planen, schnelle Antworten zu schreiben und die eigenen Schreibkünste zu verbessern. Darüber hinaus erlaubt es Notion Mail, den Posteingang in benutzerdefinierte Ansichten aufzuteilen, die eigenen Schwerpunktbereichen entsprechen, sowie E-Mails nach Thema, Absender, Bezeichnung und mehr zu gruppieren und zu filtern. Auch ein optionaler Dunkelmodus ist vorhanden.

Die schon von Notion bekannten Schrägstrich-Befehle lassen sich auch in Notion Mail verwenden, um Text zu formatieren und auch, um ein integriertes Terminplanungs-Tool einzufügen, das mit dem eigenen Kalender verbunden ist. Auch Vorlagen, die automatisch Informationen wie einen Zoom-Link oder den Vornamen des Adressaten hinzufügen kann, lassen sich auf diese Weise nutzen.

Insgesamt wartet Notion Mail mit der bekannten minimalistischen Benutzeroberfläche auf, die man schon von den anderen Notion-Diensten kennt. Mit der Erweiterung des eigenen Produktivitäts-Portfolios reift Notion immer mehr zu einer echten Konkurrenz für Microsoft und Google Workspace heran. Die KI-Features in Notion Mail klingen vielversprechend und scheinen einen echten Mehrwert zu bieten – etwas, das Apple Intelligence in der eigenen Mail-App bisher noch vermissen lässt. Es bleibt abzuwarten, wie sich Notion Mail entwickelt, wenn erst einmal die iOS-App veröffentlicht wird und auch weitere E-Mail-Anbieter sowie IMAP-Konten unterstützt werden. Bislang ist die Nutzung von Notion Mail kostenlos.

Fotos: Notion.

Könnt ihr euch vorstellen, Notion Mail als Alternative zu Apple Mail oder anderen E-Mail-Apps zu verwenden? Welche Dienste und Apps sind bislang eure Favoriten? Wir freuen uns wie immer über Kommentare zum Thema.