Blink Outdoor 4: Neue Smart-Home-Kamera startet für 79,99 Euro

Neben den Ring-Produkten hat Amazon eine weitere Marke im Smart Home am Start: Blink. Das ist so etwas wie die Low-Budget-Marke mit lokaler Speichermöglichkeit, also gar nicht mal so uninteressant. Nun gibt es eine neue Kamera, die Blink Outdoor 4 (Amazon-Link). Die vierte Generation bietet eine verbesserte Personenerkennung dank Computer Vision und bis zu zwei Jahre Akkulaufzeit. Die Outdoor 4 bietet zudem verbesserte Bildqualität bei schwachem Licht, ein erweitertes Sichtfeld und optimierte Bewegungserkennung.

Die witterungsbeständige Blink Outdoor 4 verfügt über einen Blink-eigenen Chip für zusätzliche Funktionen wie die erweiterte Bewegungserkennung mit zwei Zonen. Man kann festlegen, welche Bewegungsbenachrichtigungen man von bestimmten Bereichen des eigenen Grundstücks erhalten möchte, was Fehlalarme reduziert. Mit dem mitgelieferten Sync-Module-Core können bis zu zehn Kameras angeschlossen und Clips in der Cloud gespeichert werden.

Dank Sync Modul 2 können Clips auf lokal gespeichert werden

Solltet ihr eine lokale Speicherung der Ergebnisse bevorzugen, dann könnt ihr zusätzlich zum Blink Sync Module 2 greifen, das derzeit für 44,99 Euro verkauft wird. An das Modul kann einfach ein USB-Stick mit bis zu 256 GB Speicher angeschlossen werden, darüber hinaus gibt es keine (fortlaufenden) Kosten. Bis zu 10 Kameras können mit einem Sync Module verwendet werden.

Bei einem Blick auf die ersten Details kann die Blink Outdoor 4 vor allem mit ihren kompakten Maßen punkten. Die Kamera ist so klein und leicht, dass sie quasi überall platziert werden kann. Und natürlich ist das Gehäuse wetterfest, so dass es im Außenbereich zu keinen Problemen kommt. Wie genau es um die Bildqualität steht, konnten wir bisher noch nicht selbst herausfinden. In den USA ist die Blink Outdoor 4 allerdings schon länger auf dem Markt, so dass wir bereits auf erste Eindrücke verweisen können – beispielsweise in diesem YouTube-Video.

