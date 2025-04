Switch TV ON: IMDb-Alternative bekommt weiteres Update spendiert

Das Free TV, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, dazu noch Videostreaming-Dienste und das gute alte Kino: Wer da die Übersicht über aktuelle Filme und Serien behalten will, hat es oft schwer. Das Ehepaar Aidee und Karl Henes aus Kolumbien will dem ein Ende bereiten und hat daher im März des vergangenen Jahres die iPhone-App Switch TV ON (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht.

Switch TV ON lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone herunterladen und benötigt dafür nur rund 56 MB eures Speicherplatzes. Zwar verzeichnet die ab iOS 17.4 zu installierende Anwendung einige In-App-Käufe, diese dienen allerdings nur dazu, dem Entwicklerteam einen kleinen freiwilligen Obolus in Form eines Trinkgelds zukommen zu lassen. Erfreulicherweise ist Switch TV ON auch gleich seit dem Start in deutscher Sprache nutzbar und verzichtet auch auf eine Registrierung bzw. die Erstellung eines Nutzeraccounts.

Switch TV ON widmet sich voll und ganz dem Thema TV-Serien, Filme sowie Schauspielern und Schauspielerinnen und eignet sich daher sehr gut für Personen, die mehr zu aktuellen und neuen Inhalten erfahren oder sich inspirieren lassen wollen. Die Anwendung zeigt alle aktuellen Serien und Filme an, inklusive der aktuellen und kommenden Veröffentlichungen (nach Ländern). Für Serien werden alle Staffeln und Episoden detailliert aufgelistet, zudem gibt es eine Online-Suche, mit der man direkt nach Titeln oder Namen suchen und auf die letzten 30 Suchergebnisse zugreifen kann. Außerdem gibt es Trailer, Clips, Bilder mit Zoomfunktion und Infos zu den Streaming-Anbietern.

Neue Quiz-Kategorien und individuelle Erinnerungen

Das zweiköpfige Entwicklerteam hat sich nun erneut ein frisches Update veröffentlicht, mit dem gleich einige neue Features Einzug halten. Im App Store steht ab sofort Version 1.73 und die kurz darauf folgende Aktualisierung auf v1.731 zum Download bereit, das die folgenden Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt:

Eigene Erinnerungen: Man kann jetzt individuelle Erinnerungen mit Datum und Text für jede Serie oder jeden Film in deiner Favoritenliste hinzufügen – so verpasst man nie wieder ein Highlight.

Neue Quiz-Kategorien: Zwei spannende neue Quizthemen sind da: SciFi und Western. Teste das Wissen in den Welten der Science-Fiction und klassischen Westernfilme.

Überarbeitete Award-Bilder: Die Auszeichnungen wurden komplett neu gestaltet – stilvoller und thematisch passender denn je.

Dein bester Quiz-Score auf einen Blick: Die Quizliste zeigt nun deine höchste Punktzahl bei den Awards (ab 50 oder 80 Prozent) – inklusive globalem Leaderboard für alle gesammelten Punkte.

Mit dem kürzlich erfolgten nachgeschobenen Update auf Version 1.731 hat nun auch eine Bestenliste in Switch TV ON Einzug gehalten. Zuvor gab es mit weiteren Aktualisierungen schon eine Einbindung von Hashtags für Favoriten, um Lieblingsfilme und -serien noch besser organisieren zu können, sowie mit Animation, Krimi und Piraten weitere Kategorien im Quiz.

Das jüngste Update für Switch TV ON steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es im Durchschnitt sehr gute 4,6 Sterne in den Bewertungen. Das was jetzt noch fehlt, ist eine App für das iPad und vielleicht noch für das Apple TV – aber vielleicht legt das Entwicklerteam hier ja noch in Zukunft nach. Dann wäre Switch TV ON eine wirklich perfekte IMDb-Alternative.