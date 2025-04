Anker Zolo bringt magnetisches Ladegerät mit Qi2

Im vergangenen Herbst hat Apple sein MagSafe Ladegerät ordentlich aufgemotzt. Mit der neuen iPhone 16 Generation sind im Zusammenspiel mit einem 30 Watt Ladegerät bis zu 25 Watt Leistung möglich. Das lässt sich Apple allerdings auch fürstlich bezahlen, das MagSafe Ladegerät kostet selbst mit dem kurzen Kabel stolze 49 Euro. Drittanbieter-Produkte mit dem „schnellen“ MagSafe sind uns bislang nicht bekannt.

Für den kleinen Geldbeutel und mit dem „alten“ MagSafe, mittlerweile unter dem Decknamen Qi2 unterwegs, hat Anker Zolo in diesem Monat ein neues Ladekabel auf den Markt gebracht. Das „Anker Zolo magnetisches kabelloses Ladegerät“ ist in zwei verschiedenen Farben verfügbar und wird regulär für 19,99 Euro verkauft. Dank eines Coupons auf der Produktseite könnt ihr den Preis aktuell um 15 Prozent auf 16,99 Euro (Amazon-Link) senken.

Viel mehr gibt es zu dem Ladekabel mit MagSafe-Puck im Prinzip nicht zu sagen. Für die volle Leistung wird ein USB-C-Ladegerät mit mindestens 20 Watt benötigt. Das Kabel ist 1,5 Meter lang und der Ladepuck heftet sich magnetisch an die Rückseite des iPhone 12 oder neuer.

An dieser Stelle wäre ich an eurer Meinung interessiert. Auf meinem Nachttisch nutze ich eine Ladestation mit Qi, damit das iPhone immer an der richtigen Stelle liegt. Auf dem Schreibtisch nutze ich ein Ladegerät von Ugreen, ebenfalls mit Qi2 ausgestattet. Wenn ich dann aber doch mal ein Kabel verwende, dann greife ich doch lieber auf USB-C zurück – immerhin wird dann das iPhone auch zuverlässig und ohne große Wärmeentwicklung mit 25 Watt aufgeladen.

Anker Zolo magnetisches kabelloses Ladegerät, Qi2-zertifiziert 15W... Kabelloses Schnellladen mit 15W: Mit der 15W PowerIQ-Technologie kannst du dein iPhone 16 Pro in nur 19 Minuten auf 25% laden. Für das beste und...

Sicheres und sorgenfreies Laden: Dieses Qi2-zertifizierte Ladegerät verfügt über unser ActiveShield 2.0-Sicherheitssystem, welches die Temperatur 8...