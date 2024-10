Lohnt sich Apples neues MagSafe Ladekabel mit 25 Watt?

Vor Qi2 hat Apple für MagSafe Lizenzgebühren von Drittanbietern verlangt, allerdings hat Apple die MagSafe-Technolgie mit Qi2 für alle lizenzfrei freigegeben. Doch Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht einfach ein neues MagSafe auf den Markt werfen. Denn zusammen mit dem neuen iPhone 16 hat Apple auch ein neues MagSafe Ladekabel an den Start gebracht, das erstmals bis zu 25 Watt liefert – zuvor war bei 15 Watt Schluss.

Während also Qi2 auf 15 Watt MagSafe begrenzt ist, kann Apples neues MagSafe bis zu 25 Watt. Und damit eröffnet sich abermals ein neues Lizenzmodell, wenn Drittanbieter diese Technik als zertifiziertes MagSafe-Laden mit 25 Watt in ihren Produkten nutzen wollen. Davon abgesehen habe ich das neue MagSafe Ladekabel ausprobiert, um zu prüfen, ob Apples Versprechungen des Schnellladens auch zutreffen.

MagSafe Ladegerät lädt sogar mit bis zu 29 Watt

Vorweg muss man wissen, dass nur die neuen iPhone 16-Modelle, also das iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max, für schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt geeignet sind. Gleichzeitig wird ein Netzteil mit mindestens 30 Watt vorausgesetzt.

Mein iPhone 16 Plus hatte zum Start nur 21 Prozent Akku und das MagSafe Ladegerät hat das iPhone sogar mit 29 Watt aufgeladen. Demnach liefert das Ladekabel sogar etwas mehr Power als Apple verspricht. Allerdings muss man auch beachten, dass die 25 Watt nicht durchgehend ans iPhone abgegeben werden. Wenn der Akku schon auf 80 Prozent geladen ist, erfolgt die Aufladung deutlich langsamer – ich habe hier rund 10 Watt gemessen.

Außerdem nimmt die Leistung ab, wenn das iPhone durch das MagSafe-Laden warm bis heiß wird. Und das geht relativ schnell. Daraus resultiert, dass man sein iPhone 16 nicht immer innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 Prozent laden kann. Durch die entstehende Wärme regelt das Ladegerät automatisch herunter und lädt das iPhone nur noch mit rund 20 Watt auf.

MagSafe Ladekabel 2024 ist auch mit älteren iPhones kompatibel

Während man das iPhone 16 mit bis zu 29 Watt aufladen kann, lassen sich ältere iPhones, die MagSafe unterstützen, ebenfalls laden, jedoch langsamer.

Das iPhone 12 oder neuer lädt kabellos mit maximal 15 Watt, wenn man ein 20 Watt Netzteil verwendet.

Das iPhone 8 oder neuer lädt über das MagSafe-Ladekabel nur mit Qi-Geschwindigkeit, also mit nur 7,5 Watt.

Das iPhone 16 lädt per Kabel am schnellsten

Wenn es besonders schnell gehen soll, nutzt ein USB-C-Kabel. Über den USB-C-Port hat mein iPhone 16 Plus 29 Watt erreicht – und das deutlich konstanter, da bei der Ladung via Kabel nicht so viel Hitze entsteht.

MagSafe Ladegerät 2024: Lohnt sich das?

Ich glaube, dass sich viele überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie das iPhone sich verhält, wenn man es mit MagSafe oder per USB-C auflädt. Oftmals wird das iPhone einfach angesteckt oder angeheftet, wenn der Akku schwach ist. Der Test zeigt dennoch, dass Apples MagSafe Ladekabel die 25 Watt erreicht und anfangs sogar übertrifft, aufgrund von Hitze jedoch relativ schnell auf 20 Watt abfällt. Gleichzeitig ist das Laden mit einem USB-C-Kabel immer noch am schnellest und zudem deutlich effizienter, da es keine Ladeverluste gibt.

Apples neues MagSafe Ladekabel mit 25 Watt ist erstmals auch in einer 2 Meter langen Varianten erhältlich. Das Kabel ist hochwertig und mit Nylon umflochten, kostet jedoch auch 59 Euro. Das 1-Meter lange Kabel liegt bei 49 Euro.

