Amazon-Geräte schon vor den „Prime Deal Days“ drastisch reduziert erhältlich

Der neue Amazon Echo Spot (Amazon-Link) ist erst seit Juli auf dem Markt und kann jetzt wieder günstiger erworben werden. Ehemals für 94,99 Euro zu haben, gibt es den kleinen Echo-Lautsprecher mit Display für nur 59,99 Euro. Neben einem soliden Klang gibt es auch einen Bildschirm, der nicht nur die Uhrzeit, sondern auch Wetterdaten, Musikcover und mehr anzeigen kann. Verfügbar ist der Echo Spot in den Farben Blau, Schwarz und Weiß.

Angebot 1.724 Bewertungen Der neue Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Blau JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein idealer Begleiter beim Aufwachen,...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display ab, steuere Smart-Home-Geräte, und vieles mehr. Du...

Amazon Echo Pop verzichtet auf ein Display

Insofern euch ein Display nicht wichtig ist, könnt ihr den kompakten Echo Pop Lautsprecher (Amazon-Link) für nur 19,99 Euro statt 54,99 Euro kaufen. Weiterhin könnt ihr Alexa Fragen stellen, das Smart Home steuern, Musik abspielen und vieles mehr. Auch hier sind alle verfügbaren Farben reduziert.

Angebot Echo Pop | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa |... ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt für das Schlafzimmer und kleine Räume geeignet...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von deinen Lieblingsanbietern abzuspielen, wie...

Echo Show 10 hat ein hochauflösendes Display

Wenn ihr ein besonders großes Display sucht, dann ist der Echo Show 10 (Amazon-Link) die richtige Wahl. Der hochauflösende Bildschirm ist 10 Zoll groß und über eine Kamera kann man sogar Videoanrufe starten. Ansonsten listet das Display Wetterinformationen, zeigt Rezepte an oder kann fürs Streaming genutzt werden. In Schwarz und Weiß könnt ihr für 189,99 Euro statt 269,99 Euro zuschlagen.

Angebot Echo Show 10 (3. Generation) | Hochauflösendes Smart Display mit Bewegungsfunktion... Entwickelt, um Ihren Bewegungen zu folgen – Der 10,1-Zoll-HD-Bildschirm bewegt sich automatisch, sodass Videoanrufe, Rezepte und Serien jederzeit im...

Bleiben Sie im Bild – Während Videoanrufen mit Freunden und Familie oder bei Fotoaufnahmen garantieren die 13-MP-Kamera, die automatische...

Schnelles WLAN: Eero Max 7 kostet nur noch 524,99 Euro

Der Eero Max 7 (Amazon-Link) ist ein schneller Wi-Fi 7 Router, der ehemals 699,99 Euro gekostet hat. Mit 524,99 Euro ist der Router immer noch verdammt teuer, liefert dafür aber auch schnelles Wi-Fi 7. Optional gibt es das Doppelpack für 999,99 Euro statt 1.349,99 Euro oder das 3er-Set für 1.499,99 Euro statt 1.999 Euro. Mehr Infos zum Router gibt es hier.

Angebot Amazon eero Max 7 Mesh-WLAN-Router | 10-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 232 m² Abdeckung |... DIE GESCHWINDIGKEIT VON EERO MAX 7 – Mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports kannst du von kabelgebundenen Geschwindigkeiten von bis zu 9,4 Gbit/s,...

DIE POWER VON WI-FI-7-TECHNOLOGIE – Wi-Fi 7 bietet mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 6, was eine höhere Kapazität, eine...

Blink Mini Pan-Tilt Kamera: Mit 360-Grad-Überwachung

Für nur 26,99 Euro statt 44,99 Euro bekommt ihr die kompakte Blink Mini Pan-Tilt Kamera (Amazon-Link), die HD-Videos liefert, Zwei-Wege-Audio an Bord hat und zudem eine 360-Grad-Ansicht bietet.

Angebot Blink Mini Pan-Tilt Camera | Bewegliche Plug-in-Überwachungskamera für den... Mit der Rundumsicht hast du von deinem Smartphone, deinem Tablet oder kompatiblen Alexa-Geräten aus in jedem Raum den vollen Überblick.

Nutze die Blink App und die Schwenk- und Kippfunktion, um mehr von deinem Zuhause zu sehen, in HD bei Tag und mit HD-Infrarotsicht bei Nacht.

Fire TV Soundbar für besseren Sound

Mit 109,99 Euro statt 139,99 Euro könnt ihr den Klang des Fernsehers gut und günstig aufwerten. Die Fire TV Soundbar hat DTS Virtual:X und Dolby Audio mit dabei und wird einfach per HDMI an den TV angeschlossen. Wir haben die Soundbar schon ausprobiert, klickt euch gerne hier in den Test.

Angebot 94 Bewertungen Wir stellen vor: Amazon Fire TV Soundbar, 2.0-Lautsprecher mit DTS Virtual:X und... Dreh dein Audio auf – Die kompakte Fire TV Soundbar sorgt mit dualen Lautsprechern für satteren Sound, klarere Stimmen und tieferen Bass deines...

Immersiver Sound – Erlebe dreidimensionalen Surround Sound mit DTS Virtual:X und detailreicheren Klang mit Dolby Audio.