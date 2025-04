Twopan Nano SSD: Ultrakleine SSD mit 512 GB Speicherplatz startet bei Kickstarter

Heute habe ich die kleinste SSD-Festplatte der Welt für euch, die, wie der Hersteller schreibt „kleiner als eine Münze“, dafür aber „sicherer als ein Tresor“ sein soll. Sie lässt sich per USB-C einfach an euer iPhone, iPad oder MacBook heften und per Fingerabdruck sperren und entsperren. Twopan Nano SSD heißt das Produkt, das ihr ab sofort bei Kickstarter unterstützen könnt.

Die Twopan Nano SSD wiegt dabei nur 5 Gramm und ist eben, wie gesagt, sehr klein. Habt ihr sie nicht mit eurem iPhone verbunden, müsst ihr also gegebenenfalls darauf Acht geben, sie nicht zu verlieren.

Die SSD kommt mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 450 MB/s, mir der ihr problemlos 4K-Videos in Sekundenschnelle transferieren könnt. Zudem verfügt die SSD über eine Fingerabruck-Verschlüsselung, mit der eure Daten besonders sicher geschützt sein sollen. Es lassen sich bis zu 20 Fingerabdrücke hinterlegen. Das Produkt funktioniert dabei ganz ohne zusätzliche App und ist mit diversen Betriebssystemen kompatibel.

Verfügt ihr über ein neueres iPhone (ab iPhone 15), könnt ihr die Twopan direkt via USB-C mit eurem Gerät verbinden. Zusätzlich ist die SSD aber auch mit weiteren Geräten, wie dem MacBook oder dem iPad kompatibel.

Die Twopan Nano SSD richtet sich an alle Content Creator, Gamer und an alle, die große Datenmengen auf ihrem iPhone oder anderen Mobilgeräten verwalten und extern speichern möchten.

Ihr könnt das Produkt hier für Rund 80 Euro auf Kickstarter unterstützen.