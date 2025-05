Aura Frames: Neue Bildunterschriften-Funktion für die digitalen Bilderrahmen

Über die tollen digitalen Bilderrahmen von Aura Frames haben wir in der Vergangenheit hier im Blog schon häufiger berichtet, und auch Exemplare in unserem jährlichen Adventskalender verlost. Auch in meinem Haushalt steht seit einiger Zeit ein Aura Frames auf dem Bücherregal im Wohnzimmer, der Mason Luxe.

Nun gibt es Neuigkeiten von Aura Frames zu berichten: Wie der Hersteller in einer E-Mail an uns erklärt, hat man nun für die zugehörige Aura Frames-App (App Store-Link) ein Update zur Verfügung gestellt, das eine spannende neue Funktion, nämlich Bildunterschriften, hinzufügt. Das sagt Aura Frames dazu:

„Mit der neuen Bildunterschriften-Funktion von Aura können Sie ganz einfach Details und Erinnerungen zu Ihren Lieblingsfotos hinzufügen – sei es der Name eines Lieblingsrestaurants oder die Geschichte Ihres Heiratsantrags.“

Die Nutzung des neuen Features ist dabei ganz einfach und in drei kleinen Schritten erledigt.

Unter dem Reiter „Fotos“ ein Bild auswählen Auf den Bereich für die Bildunterschrift unter dem Foto tippen und eine Unterschrift hinzufügen Auf „Speichern“ drücken

Danach wird die eingegebene Bildunterschrift jedes Mal angezeigt, wenn das Foto auf dem Rahmen erscheint. Sollte man irgendwann genug von einer Bildunterschrift haben, kann selbige auf dem gleichen oben beschriebenen Weg natürlich auch geändert oder gelöscht werden.

Aura Frames ist als App für iPhones und iPads kostenlos im deutschen App Store erhältlich und erfordert zur Nutzung einen der Aura Frames-Bilderrahmen. Die Installation der App kann ab iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer erfolgen, zudem wird für die auch in deutscher Sprache nutzbare Anwendung rund 233 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Das beliebte Modell „Carver“ von Aura Frames mit einem 10,1″-Bildschirm findet ihr aktuell mit 13 Prozent Rabatt für 139 Euro bei Amazon.

