We Are Rewind: Neuer Retro-Ghettoblaster mit Bluetooth und Kassettenspieler

Das Unternehmen We Are Rewind hat in der Vergangenheit bereits einige tolle Retro-Gadgets für Audio-Fans auf den Markt gebracht, darunter einen Kassettenspieler in verschiedenen Farbvarianten (Amazon-Link), der ein wenig an die alten Walkman-Klassiker von Sony erinnert.

Nun wartet We Are Rewind mit einem ganz neuen Produkt für Retro-Liebhaber und -Liebhaberinnen auf: Einen Retro-Ghettoblaster, der über ein integriertes Kassetten-Laufwerk sowie über Bluetooth verfügt. Das Gadget mit der Modellbezeichnung GB-001 ist mit insgesamt vier leistungsstarken Lautsprechern – zwei Tieftöner und zwei Hochtöner – sowie einem integrierten Akku ausgestattet, so dass man die Boombox auch bequem unterwegs nutzen kann.

Schaut man sich das Äußere des Retro-Ghettoblasters an, würde man nicht sofort vermuten, welche moderne Technik sich im Inneren des Geräts verbirgt. Der Ghettoblaster kommt mit einem klassischen großen Handgriff sowie einem beleuchteten VU-Meter für die beiden Pegel des linken und rechten Kanals daher, ebenso wie große runde Drehknöpfe auf der Oberseite.

Wer noch alte Hörspiel-Kassetten oder Musikalben auf Band zuhause hat, kann mit dem We Are Rewind GB-001 echtes Retro-Feeling aufkommen lassen, denn die Boombox verfügt über ein funktionierendes Kassetten-Laufwerk inklusive Dolby B-Rauschreduzierung. Besonders toll: Der Ghettoblaster ermöglicht es außerdem, über ein verbundenes Smartphone oder maximal zwei kabellose Mikrofone per Bluetooth selbst Aufnahmen anzufertigen.

Integrierter 3.000 mAh-Akku für bis zu zehn Stunden Laufzeit

Der integrierte 3.000 mAh-Akku des GB-001 soll laut Herstellerangabe ausreichen, die Umgebung bis zu zehn Stunden lang über die Lautsprecher zu beschallen. Nutzt man aus Rücksichtnahme einen Bluetooth-Kopfhörer zum Abspielen von Musik, Podcasts oder Hörspielen, soll der Akku sogar auf eine bis zu 28-stündige Laufzeit kommen.

Ein weiteres Highlight sind die verbauten Lautsprecher: Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich um derer vier, von denen zwei Tieftöner und zwei Hochtöner sind. Eine spezielle Audioverarbeitung soll es möglich machen, einen hochwertigen Stereo-Effekt mit ausgewogenem Klangbild zu erzielen – anders, als man es beispielsweise von vielen 80er-Jahre-Ghettoblaster mit übertriebenem Bass kennt.

Der We Are Rewind GB-001 soll auch in Europa auf dem Markt erscheinen und hierzulande zu einem Preis von 449 Euro erhältlich sein. Genauere Informationen zum Marktstart sind bislang noch nicht kommuniziert worden, sollen aber bald auf der Website von We Are Rewind zur Verfügung stehen. Bis dahin könnt ihr euch das abschließende YouTube-Video zur Retro-Neuerscheinung ansehen.

Fotos: We Are Rewind.