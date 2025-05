Nomad 100W Slim Power Adapter: Kompaktes neues Reise-Ladegerät vorgestellt

Der US-amerikanische Zubehör-Hersteller Nomad ist bekannt für sehr hochwertige Accessoires für iPhone, iPad, Mac und die Apple Watch – auch wir hier im Blog haben schon häufiger darüber berichtet. Nun hat man ein neues Produkt aus dem Bereich Ladelösungen vorgestellt, das sich vor allem für Reisen oder für beengte Steckdosen, beispielsweise hinter Möbeln oder Sofas, eignet: Den Nomad 100W Slim Power Adapter.

Die Neuerscheinung von Nomad ist eine 100 Watt starke Version des bereits vorhandenen Slim Power Adapters, der in Varianten mit 35 und 65 Watt erhältlich ist. Das nun vorgestellte Modell ist für die Leistung noch immer vergleichsweise kompakt und kommt auf Maße von 6,5 x 1,9 x 9,7 cm ohne ausgeklappte Stifte. Nomad zieht hinsichtlich der Größe einen Vergleich zu einem Spielkartensatz.

Die beiden USB-C-Anschlüsse des Netzteils bieten jeweils 100 Watt Leistung, wenn nur ein Gerät angeschlossen wird. Wenn beide Ports in Verwendung sind, liefert der linke blaue Anschluss über die ProCharge-Technologie von Nomad 70 Watt, der rechte schwarze Anschluss 30 Watt. So kann man beispielsweise ein MacBook Air oder iPad Pro an einem Port aufladen, während der zweite noch immer 30 Watt Fast Charging für ein iPhone bereit hält.

Darüber hinaus sind die GaN-Adapter von Nomad kleiner und bis zu dreimal effizienter als ihre Silizium-basierten Alternativen. Hochentwickelte Wärmeleitpaste soll dafür sorgen, dass das Innenleben während des Ladevorgangs kühl bleibt, was die Effizienz weiter steigert.

Im EU-Shop von Nomad kann der neue 100W Slim Power Adapter bereits zu einem Preis von 75 Euro bestellt werden – Zölle und Gebühren sind in diesem Fall bereits bezahlt. Der Hersteller gibt allerdings an, dass keine internationalen Steckdosen-Adapter mitgeliefert werden, sondern man sich lediglich auf den integrierten ausklappbaren US-Stecker beschränkt.