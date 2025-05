Sony WH-1000XM6: Neue Noise Cancelling Kopfhörer jetzt offiziell vorgestellt

Dass sie kommen würden, war nach den ganzen Gerüchten und Leaks ja schon klar. Dass es nun so schnell geht, hätten wir allerdings nicht gedacht: Am Donnerstagabend hat Sony die neuen Over-Ear-Kopfhörer WH-1000XM6 mit Noise Cancelling offiziell vorgestellt. Und ihr könnt das neue Spitzenmodell auch schon bestellen, zum Beispiel bei Amazon in drei verschiedenen Farben für 449 Euro (Amazon-Link).

„Der WH-1000XM6 baut auf dem Erbe der 1000X-Serie auf und kombiniert präzisen Klang mit dem besten Noise Cancelling in einem nahtlosen Design, um eine unvergleichliche Audioerfahrung für jedes Genre und passend zu jedem Anspruch zu bieten“, schreibt der Hersteller in einer Pressemitteilung.

Neuer Prozessor sorgt für neue Möglichkeiten

Herzstück der neuen Kopfhörer ist ein neu entwickelter Prozessor, der eine siebenmal höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit als der Vorgänger bietet. Damit können Daten aus insgesamt zwölf Mikrofonen in Echtzeit verarbeitet werden, um die Geräuschunterdrückung weiter zu optimieren.

Der Prozessor leistet aber noch ganz andere, abgedrehte Dinge, für die ich Sony gerne noch einmal zitiere: „Der HD-Prozessor QN3 verfügt über einen fortschrittlichen Look-Ahead-Noise-Shaper für eine verbesserte Digital-Analog-Wandlung, der es dem WH-1000XM6 ermöglicht, Quantisierungsrauschen vorausschauend zu optimieren und gleichzeitig schnell auf plötzliche Klangänderungen zu reagieren.“

Und auch klanglich hat man einige Arbeit in den WH-1000XM6 gesteckt. Der Kopfhörer wurde von einem Team aus Grammy-Gewinnern optimiert. Ebenfalls im Fokus stand die Weiterentwicklung der dazugehörigen App mit direkten Auswirkungen auf den Klang, denn die Sony WH-1000XM6 verfügen über einen Equalizer mit zehn statt fünf Bändern. Ein kleines Extra gibt es für Film-Fans: Dank 360 Reality Audio Upmix und Sonys 360 Spatial Sound-Technologie wird 2-Kanal-Stereo-Sound so optimiert, dass es sich anhört wie im Kino.

Sony WH-1000XM6 können wieder platzsparend verstaut werden

Das vertraute, ikonische Design der WH-1000X-Serie wurde mit einem eleganten, weich anliegenden, breiteren Kopfbügel mit Soft-Fit-Leder für einen druckfreien Sitz weiterentwickelt. Die Ohrpolster sind so konzipiert, dass sie den ganzen Tag über getragen und einfach ausgetauscht werden können. Zudem ist ein Feature zurückkehrt, das es bereits bei den WH-1000XM4, nicht aber bei den WH-1000XM5 gab. Die WH-1000XM6 lassen sich wieder zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Alle Features der neuen Over-Ear-Kopfhörer könnt ihr der Meldung bei Sony oder direkt der Produktseite bei Amazon entnehmen. Vielleicht hattet ihr ja schon einen der Vorgänger am Start und nun ist die Zeit für ein Upgrade gekommen?

