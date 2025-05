Trakt: Massive Preissteigerung beim Film- und Serien-Tracker

Die Plattform Trakt.tv (App Store-Link) dient als große Datenbank für Filme und Serien. Nutzer und Nutzerinnen können dort ihre Lieblingsfilme, -serien und Episoden speichern, um so den eigenen Fortschritt zu verfolgen. Über die Suche lassen sich entsprechende Inhalte suchen und finden. Neben zusätzlichen Informationen zum Inhalt selbst, könnt ihr die Filme auch zu einer eigenen Liste oder Kollektion hinzufügen.

So könnt ihr einfach abgleichen, wie viele Episoden ihr der neusten Staffel schon gesehen habt oder welche Filme oder Shows ihr unbedingt noch ansehen wollt. Ihr könnt die offizielle trakt-App auch ohne Account verwenden, eine kostenlose Registrierung wird aber zum Beispiel für Listen benötigt.

Wer mehr aus dem Dienst herausholen möchte, kann zu trakt VIP greifen, das weitere Funktionen bereithält. Und hier sorgt das Entwicklerteam derzeit für jede Menge Unmut unter den Nutzern und Nutzerinnen, denn man hat die Kosten für das Jahresabo, das bislang 30 Euro kostete, verdoppelt. Ab dem 20. Mai 2025 sollen 5,99 Euro/Monat oder 60 Euro/Jahr für die Nutzung des VIP-Abonnements fällig werden, im App Store und auf der trakt-Website ist die Änderung schon vorgenommen worden. In den Foren von trakt machen die Nutzer und Nutzerinnen bereits ihrem Ärger Luft, viele wollen ihren VIP-Tarif kündigen. Ein User namens rickytin schreibt:

“In den letzten elf Jahren war ich VIP-Abonnent von Trakt, mit dem Versprechen, dass sich der Preis nie ändern würde. […] Ich glaube, dass diese Preisstrategie für treue VIP-Kunden, die in das Produkt investiert haben, nicht der beste Ansatz ist. Ich verstehe zwar den Anstieg der Lebenshaltungskosten, aber ich würde eine Geste der Dankbarkeit für diejenigen begrüßen, die dem Produkt treu geblieben sind. Ich bin bereit, 30 Dollar statt 15 Dollar zu zahlen, aber nicht 60 Dollar. Ich glaube, dass dieser Schritt zum Verlust von mehr VIPs führen wird, als Sie erwarten. 15 oder 30 USD sind deutlich besser als 0 USD.“

Das Team von trakt gibt in einer offiziellen Ankündigung an, dass ab dem 20. Mai 2025 für alle VIP-Verlängerungen ein einheitlicher Preis gelten werde. Dies bedeute, dass alle alten, Promotion- oder angestammten Preise nicht mehr für Verlängerungen gelten, die an oder nach diesem Datum bearbeitet werden. Stattdessen sollen alle VIP-Mitgliedschaften zum neuen Standardtarif verlängert werden.

Trakt begründet diesen Schritt mit Nachhaltigkeit, um den Dienst langfristig finanziell gesund und unabhängig zu betreiben, um laufende Entwicklungen und neue Funktionen für die Community bereitzustellen, das Abrechnungssystem zu vereinfachen und Verwirrung zu reduzieren, sowie einem Fairness-Aspekt, bei dem alle VIP-User die gleiche Preisstruktur erhalten sollen. Ob man sich mit diesen massiven Preissteigerungen nicht möglicherweise ins eigene Fleisch geschnitten hat, bleibt abzuwarten. Eine nicht ganz so umfangreiche, aber sehr ansehnliche Film- und Serien-Tracker-Alternative ist das kostenlose CouchTimes (App Store-Link) vom deutschen Entwickler Jan Früchtl.