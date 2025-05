Steps & Beasts: Schrittzähler motiviert mit Sammeln und Ausbrüten niedlicher Tiere

Regelmäßige körperliche Aktivität ist gesund – das ist allgemein bekannt. Viele Menschen denken dabei allerdings gleich an Trainings-Sessions im Fitnessstudio. Doch bereits das Erreichen eines täglichen Schrittziels verlängert nachweislich das Leben. Der 34-jährige deutsche Entwickler Malte Peters aus Hamburg hat sich daher Gedanken gemacht, um Menschen dazu zu motivieren, sich im täglichen Leben mehr zu bewegen.

Damit dies wirklich funktioniert, hat sich Peters einen spielerischen Ansatz für seine iPhone-App Steps & Beasts (App Store-Link) ausgedacht. Steps & Beasts ist eine Schrittzähler App, die Nutzer und Nutzerinnen motivieren will, das eigene Schrittziel zu erreichen. Jeden Tag erhält man ein Ei, das durch das Erreichen des Schrittziels zum Schlüpfen gebracht wird. Im Ei wartet eins von 125 niedlichen Tieren, die gesammelt werden können.

Darüber hinaus hält Steps & Beasts noch eine Reihe weitere Funktionalitäten wie tägliche Erinnerungen und Statistiken bereit. Die App ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar und benötigt neben iOS 13.0 oder neuer auch rund 70 MB an freiem Speicherplatz zur Installation. In der kostenlosen Version kann man 40 unterschiedliche Tiere, die sogenannten „Beasts“, sammeln und auf viele Statistiken zugreifen. Die Pro-Version mit 125 Beasts und allen Statistiken gibt es im Abo für 0,99 Euro/Monat bzw. 9,99 Euro/Jahr, oder auch als Einmalkauf für 19,99 Euro.

Komplettes Redesign und neue Widgets in Version 1.3

Nun gibt es Neuigkeiten von Steps & Beasts zu vermelden. Entwickler Malte Peters hat sein laut eigener Aussage „bislang größtes Update“ veröffentlicht, das die Anwendung auf Version 1.3.x anhebt und einige neue Features mit sich bringt.

Mit Version 1.3.x des Schrittzählers hat die App ein komplettes Redesign spendiert bekommen: Sie ist nun aufgeräumter, moderner und einfacher zu bedienen, beispielsweise über einen vollständig neu gestalteten Homescreen. Darüber hinaus gibt es jetzt einen neuen Bereich mit interaktiven Statistiken und Diagrammen. Widget-Fans können sich zudem über eine Schrittanzeige über Home- und Lockscreen-Widgets freuen. Und wer schon einige der kleinen, niedlichen „Beasts“ eingesammelt hat, findet nun eine noch größere Sammlung mit nunmehr 144 verschiedenen kleinen Monstern.

Steps & Beasts steht weiterhin kostenlos in der Basisversion im deutschen App Store zum Download zur Verfügung, auch das nun erfolgte Update ist für alle Nutzer und Nutzerinnen der App gratis. Im deutschen App Store wird Steps & Beasts mit sehr guten 4,9 Sterne in den Reviews bewertet. Weitere Informationen zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.