USB-C-Ladegerät mit integriertem Apple Watch Ladepuck für 19,99 Euro

Aktuell bin ich ein wenig in der Findungsphase rund um ein Ladegerät für Reisen, mit dem ich nicht nur mein iPhone, sondern auch die Apple Watch aufladen kann. Die kompakte Lösung von Lisen in Kombination mit einem Ladegerät mit ausziehbarem Kabel hat mir schon sehr gut gefallen. Heute schaue ich mir noch ein Gadget der Marke Todadre an.

Der uns bislang unbekannte Hersteller verkauft ein Stecker-Netzteil, das nicht nur mit USB-C und USB-A ausgestattet ist, sondern auch über einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch verfügt. Erhältlich ist es in vier verschiedenen Farben für Preise zwischen 19,99 Euro und 21,99 Euro auf Amazon, mit dabei ist jeweils ein farblich passendes USB-C-Kabel.

Die beiden Ladeanschlüsse mit USB-C und USB-A sind natürlich wenig spektakulär. Spannender wird es da schon rund um den Ladepuck für die Apple Watch, der sich an der Oberseite befindet, wenn das Netzteil ganz klassisch in eine Wandsteckdose gesteckt wird. Die integrierten Magneten halten die Apple Watch so stark, dass das Netzteil auch senkrecht eingesteckt verwendet werden kann – etwa in einer Steckdosenleiste.

Die Ladeleistung ist leider eher gemächlich

Das klingt alles ziemlich prima, einen Haken gibt es allerdings: Die Ladeleistung. Die Apple Watch wird maximal mit 2,5 Watt geladen, bei der gleichzeitigen Verwendung eines USB-Ports sogar nur mit 2 Watt. Und auch die 18 bis 20 Watt, die für das iPhone bereitstehen, sind nicht unbedingt das Höchste der Gefühle.

Letztlich ist die Frage, für welchen Zweck ihr das Todadre-Ladegerät nutzen wollt. Wenn ihr es einfach nur nachts neben dem Hotelbett in die Steckdose steckt, um eure Apple Watch und euer iPhone über nach aufzuladen, dann ist die Lösung prima – denn so spart man sich zusätzliches Zubehör. Wenn es zwischendurch besonders schnell gehen soll, dann wohl eher nicht.

Topadre Apple Watch Ladegerät, 3-in-1 20W USB C iPhone Ladegerät PD 3,0... 【Ladegerät für Apple Watch】 Einzigartiges kabelloses Ladegerät für Apple Watch-Serie, ausgestattet mit einem magnetischen kabellosen...

【USB C ladegerät für iPhone】Dual-Port-schnellladegerät, bis zu 20 W USB-C-Anschluss und 18 W USB-Anschluss, unterstützt schnelles Laden für...