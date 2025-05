Fortnite: Rückkehr in den App Store von Apple blockiert

Nachdem ein Gericht den Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games in Sachen App-Store-Regelungen zuletzt zugunsten von Epic Games entschieden hat, wollte und will das Unternehmen nun sein beliebtes Spiel „Fortnite“ zurück in den App Store bringen. Vergangene Woche hatte Epic das Spiel darum noch einmal im App Store eingereicht. Aufgrund eines Updates musste das Unternehmen das Spiel vor einigen Tagen erneut einreichen, von Apple fehlt bislang jede Reaktion.

Da der US-App-Store-Account von Epic weiterhin gesperrt ist, hat das Unternehmen seinen europäischen Account genutzt, um Fortnite erneut bei Apple einzureichen. Diese erste Einreichung blieb von Apple bereits unbeantwortet.

Wie Epic-Games-CEO Tim Sweeny berichtet, soll heute ein neues Fortnite-Update folgen, das wiederum ein App-Update voraussetzt, das gleichzeitig veröffentlicht werden sollte. Darum musste Epic seine Original-Fortnite-Einreichung noch einmal zurückziehen und die neue Version einreichen. Das passierte vor zwei Tagen.

Jetzt äußert sich Sweeny auf Twitter wie folgt und gibt an, dass Apple die Einreichung blockiert: „Apple hat unsere Fortnite-Einreichung blockiert, sodass wir das Spiel weder im US App Store noch im Epic Games Store für iOS in der Europäischen Union veröffentlichen können. Leider wird Fortnite für iOS nun weltweit offline sein, bis Apple die Sperre aufhebt.“

Rückkehr von Fortnite im App Store weiter ungewiss

Bislang bleibt jedenfalls unklar, ob Fortnite den Weg zurück in den App Store schaffen wird, zumindest auf kurze Sicht. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es neue Entwicklungen dazu gibt.