Epic Games entlässt über 1.000 Angestellte: Fortnite-Krise als Hauptgrund

Epic Games hat diese Woche mehr als 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen. Der Schritt folgt auf einen anhaltenden Rückgang der Nutzeraktivität bei Fortnite, der bereits 2025 einsetzte und das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten brachte. CEO Tim Sweeney begründete die Entlassungen in einer internen Mitteilung mit der Notwendigkeit, die Ausgaben deutlich zu reduzieren, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens zu sichern. Neben den Personalabbau plant Epic Einsparungen von über 500 Millionen US-Dollar, insbesondere in den Bereichen Vertragswesen, Marketing und durch die Streichung offener Stellen.

Die Entlassungen betreffen etwa ein Viertel der Belegschaft und sind bereits die zweite größere Reduzierung innerhalb weniger Jahre. 2023 hatte Epic bereits 830 Angestellte freigestellt, was damals 16 Prozent der Belegschaft entsprach. Sweeney betonte, dass die aktuellen Maßnahmen nichts mit dem Einsatz von KI zu tun haben, sondern auf strukturelle Herausforderungen der Spielebranche zurückzuführen sind. Dazu zählen ein verlangsamtes Wachstum, sinkende Ausgaben der User und ein verstärkter Wettbewerb um deren Aufmerksamkeit.

Neben dem Personalabbau kündigte Epic auch die Einstellung dreier Fortnite-Spielmodi an: „Rocket Racing“, „Ballistic“ und „Festival Battle Stage“. Diese Modi konnten laut Unternehmen nicht genug Spieler langfristig binden. Die Einstellungen erfolgen im April und Oktober 2026. Gleichzeitig erhöhte Epic kürzlich die Preise für die In-Game-Währung V-Bucks, um die gestiegenen Betriebskosten von Fortnite zu decken.

Die betroffenen Angestellten erhalten Abfindungen in Höhe von mindestens vier Monatsgehältern, abhängig von der Betriebszugehörigkeit. Epic übernimmt zudem die Kosten für eine verlängerte Krankenversicherung und verlängert die Ausübungsfristen für Aktienoptionen. Die Entlassungen treffen auch langjährige und erfahrene Entwicklerteams, was innerhalb der Community auf Kritik und Enttäuschung stößt.

Roadmap für 2026 liegt im Ungewissen

Sweeney sieht die Zukunft des Unternehmens in der Schaffung neuer, hochwertiger Fortnite-Erlebnisse mit saisonalen Inhalten, Gameplay-Innovationen und Live-Events. Zudem soll die Entwicklung von Tools für die Unreal Engine 6 vorangetrieben werden. Die Roadmap für 2026 bleibt jedoch ungewiss, da der Verlust von Fachwissen und Führungskräften die Umsetzung geplanter Features und Kooperationen gefährdet.

Die Entlassungen erfolgen vor dem Hintergrund eines branchenweiten Trends: Viele Spieleentwickler kämpfen mit sinkenden Spielerzahlen und steigenden Kosten. Epic Games ist dabei kein Einzelfall, doch die Dimension der Entlassungen und die Einstellung beliebter Spielmodi zeigen die Herausforderungen für derartige Unternehmen in diesen Zeiten.

Wie sich die Maßnahmen langfristig auf die Entwicklung von Fortnite und die Position von Epic Games in der Branche auswirken, bleibt schlussendlich abzuwarten. Einer der Entwickler äußerte sich bereits bei X. „Unsere Teams werden die Trümmer auflesen und versuchen, sich weiter vorwärts zu bewegen … aber wir können noch nicht einmal ansatzweise verstehen, welche Auswirkungen dies auf das Spiel für den Rest des Jahres und wahrscheinlich darüber hinaus haben wird“, so Gameplay-Produzent Robby Williams.

Die Gaming-Community reagiert bisher mit gemischten Gefühlen zwischen Verständnis für wirtschaftliche Zwänge und Enttäuschung über den Verlust erfahrener Kräfte sowie beliebter Spielinhalte. Den gesamten Wortlaut der Mitteilung von Epic-CEO Tim Sweeney an seine Angestellten haben wir euch abschließend zum Nachlesen eingebunden (via Engadget).