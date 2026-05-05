Apple: Aussetzung des Verfahrens gegen Epic Games beantragt

Apple und Epic Games streiten sich mittlerweile seit mehreren Jahren vor Gericht. Dabei geht es um die Gebühren, die das Unternehmen für Käufe über Drittanbieter-Apps erhebt. Nun hat Apple einen Eilantrag beim Obersten Gerichtshof der USA eingereicht, um das laufende Gerichtsverfahren mit Epic Games vorerst auszusetzen.

Konkret beantragt das Unternehmen, die Berechnung der „angemessenen“ App-Store-Gebühren zu pausieren, bis geklärt ist, ob der Oberste Gerichtshof den Fall überprüfen wird. Denn zuletzt hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass das zuständige Bezirksgericht die Höhe der Gebühr berechnen soll, die Apple erheben darf, wenn Entwickler Drittanbieter-Zahlungsmöglichkeiten in ihren Apps nutzen.

Im April 2025 hatte ein Gericht entschieden, dass Apple keine Gebühren für Links in Apps im US-amerikanischen App Store erheben darf. Dieser Entscheidung leistete das Unternehmen folge und passte seine Regelungen an, legte aber gleichzeitig Berufung ein. Daraufhin wurde entschieden, dass das Bezirksgericht eine angemessene Gebühr berechnen solle. Genau das möchte Apple nun aussetzen.

Das Unternehmen schreibt:

„Apple beantragt hier lediglich eine Aussetzung der Anordnung, damit dieses Gericht den Antrag von Apple prüfen kann, bevor ein Zurückverweisungsverfahren eingeleitet wird, das den globalen App-Markt auf der Grundlage der falschen Annahme, Apple habe sich einer zivilrechtlichen Missachtung des Gerichts schuldig gemacht, grundlegend verändern könnte.“

Apple hofft auf Aufhebung des Urteils

Apple möchte die aktuelle gebührenfreie Regelung für externe Zahlungslinks in den USA beibehalten, während der Oberste Gerichtshof den Fall prüft. Entwickler würden so weiterhin keine Provisionen für Käufe über Drittanbieter zahlen. Falls der Oberste Gerichtshof den Aussetzungsantrag bewilligt, bleibt diese Regelung bestehen. Lehnt er ihn ab oder nimmt den Fall nicht an, müssen die streitenden Parteien vor dem Bezirksgericht eine angemessene Gebühr aushandeln. Das will Apple vermeiden, weil aktuell noch die Chance besteht, dass der Oberste Gerichtshof das Urteil vollständig aufhebt.