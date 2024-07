Ring Indoor Camera jetzt in fünf Farben verfügbar

Falls ihr in Sachen Smart Home auf das System von Ring setzt, dann habt ihr ab sofort noch mehr farbliche Auswahl. Die Ring Indoor Camera der zweiten Generation ist jetzt nicht mehr nur in Weiß und Schwarz erhältlich, sondern darüber hinaus auch in Sternenlicht, Rosa und Anthrazit.

Der Preis bleibt währenddessen gleich: 59,99 Euro kostet die Basis-Kamera für den Innenbereich. Und auch technisch hat sich natürlich nichts getan. Zu den Funktionen gehören Live-Video in HD und Nachtsicht in Farbe sowie die Gegensprechfunktion und Bewegungsbenachrichtigungen in Echtzeit. Ebenso ist eine Kopplung mit Alexa-Geräten möglich und per Abo gibt es auch Aufnahmen in der Cloud.

Natürlich hat sich das Marketing-Team von Ring noch etwas ausgedacht, um die neuen Farben bestmöglich zu beschreiben. Also schnallt euch und entscheidet euch jetzt für euren neuen Favoriten:

Sternenlicht: Ein neutraler Farbton, der sich harmonisch in nahezu jede Einrichtung einfügt und universell einsetzbar ist.

Rosa: Ideal für helle und luftige Räume, fügt sich nahtlos in eine freundliche und einladende Umgebung ein.

Anthrazit: Perfekt für ruhige Räume mit einer kühlen Farbgebung, sorgt für eine elegante und moderne Atmosphäre.

Bisher gibt es keine Informationen dazu, ob die Amazon-Tochter Ring in Zukunft auch andere Kamera-Modelle in zusätzlichen Farben verfügbar machen wird.

