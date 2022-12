Bose SoundLink Flex: Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher im Test

Vor einiger Zeit habe ich mir überlegt, mir eine Bluetooth-Box zuzulegen, um nicht nur im Wohnzimmer über meine fest installierte Stereoanlage über Lautsprecher Musik hören zu können. Seit letzter Woche habe ich nun den kleinen Bose SoundLink Flex Lautsprecher zuhause und habe mir damit ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht.

Musikhören ist eine meiner größten Leidenschaften und darum auch fester Bestandteil meines täglichen Lebens. Bis vor kurzem habe ich meine Musik dabei entweder über Kopfhörer gehört, wenn ich unterwegs war oder über meine doch schon etwas ältere Sony-Anlage, die allerdings nicht über Bluetooth-Technologie verfügt und auch nicht portabel ist. Weil ich nun gerne auch in der Küche und im Bad nicht aufs Musikhören verzichten wollte, habe ich mich nach Bluetooth-Boxen umgesehen. Die wichtigste Rolle bei der Kaufentscheidung spielte dabei der Klang der Box. Nach dem Probehören im Geschäft habe ich mich für den Bose SoundLink Flex entschieden und die Entscheidung bisher nicht bereut.

Kleine Box, toller Sound

Der Bose SoundLink Flex hat mich schon im Laden durch seinen klaren Sound überzeugt. Verglichen mit Modellen von JBL, bei denen meistens der Bass verstärkt wiedergegeben wird, haben sich meine Lieblingsstücke genauso angehört, wie ich sie über Kopfhörer und Stereoanlage kenne. Zuhause, in einer weitaus ruhigeren Umgebung also, hat mir der Klang der Box noch mehr Freude gemacht, weil ich erst dort richtig hören konnte, wie klar und kraftvoll die Wiedergabe ist. Mit einer Länge von nicht ganz 20 Zentimetern schafft es die kleine Box ohne Probleme mein 20 Quadratmeter großes Wohnzimmer ordentlich laut zu beschallen, ohne dabei den Klang zu verzerren oder blechern zu klingen.

Verbaut ist neben einem speziell entwickelten Schallwandler eine proprietäre PositionIQ-Technologie, anhand derer die Box ihre Ausrichtung erkennt und die Klangqualität ihrer Position anpassen kann.

Ich nutze die Box mittlerweile in allen Zimmern und auf täglicher Basis und habe noch keinen Tag erlebt, an dem ich mich nicht über diese Investition gefreut hätte. Der SoundLink Flex kommt außerdem mit einem integrierten Mikrofon, über das entweder Anrufe getätigt werden können oder die Sprachsteuerung des Smartphones genutzt werden kann.

Zuverlässige Begleitung für unterwegs

Auch draußen soll die Box Bose zufolge eine optimale Soundqualität gewährleisten. Das habe ich allerdings noch nicht getestet. Damit die Box unterwegs keinen Schaden nimmt, wurde sie wasserdicht konzipiert und treibt sogar im Wasser. Zudem ist sie staub- und schmutzresistent, UV-Licht geschützt und unempfindlich gegenüber Rost und Stürzen, was sie tatsächlich zu einer idealen Begleiterin bei Outdoor-Ausflügen machen dürfte.

Über die montierte Schlaufe kann der Lautsprecher dabei bequem an Rucksack und Co. befestigt werden und so nicht verloren gehen.

Insgesamt überzeugt mich der SoundLink Flex auch durch seine hochwertige Verarbeitung und sein schlichtes Design.

Bis zu 12 Stunden Wiedergabedauer

Geladen wird der SoundLink Flex über USB-C. Ein entsprechendes Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Kabel ist allerdings sehr kurz, sodass eine Nutzung per Kabel nur in der Nähe einer Stromquelle möglich ist – es sei denn natürlich, man nutzt ein anderes USB-C-Kabel als das mitgelieferte. Da der verbaute Lithium-Ionen-Akku aber bis zu 12 Stunden Musik wiedergeben kann und auch schnell eine volle Ladung erreicht, gibt es wenig Einschränkungen in der kabellosen Nutzung. Schalte ich die Box ein, teilt sie mir außerdem als erstes ihren Akkustand mit, sodass ich im Zweifel schnell „handeln“ und den Lautsprecher in die Nähe einer Stromquelle bringen kann.

Updates und Personalisierung über die Bose Connect App

Wie andere Bose-Lautsprecher auch kann auch der SoundLink Flex mit der Bose Connect App genutzt werden. Anhand dieser kleinen App kann ich mein Gerät einrichten, personalisieren, neue Funktionen freischalten und Software-Updates installieren. Die App funktioniert solide und die Einrichtung ist schnell gemacht. Wer die App nicht nutzen möchte, kann den SoundLink Flex aber auch über die Bluetooth-Einstellungen im Gerät verbinden.

Andere Bluetooth-Boxen erlauben außerdem eine Konnektivität über WiFi. Das geht beim Bose SoundLink Flex leider nicht.

Jetzt für 129 Euro bei Amazon erhältlich

Ich kann den Bose SoundLink Flex sehr empfehlen und finde den Preis von derzeit 129 Euro (regulär 169,99 Euro) in Ordnung. Der Klang ist jedenfalls jeden Cent wert. Den Bose SoundLink Flex gibt es derzeit für 129,00 Euro bei Amazon und ist in den Farben rot, blau, schwarz und weiß erhältlich.