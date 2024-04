Retro-Spiele: Emulator „Delta“ kommt auf das iPad

Seit ein paar Wochen ist der Nintendo-Emulator Delta für das iPhone erhältlich, allerdings nur über den Drittanbieter-Marktplatz AltStore. Wir haben euch schon genau gezeigt, wie ihr Delta auf dem iPhone installiert und wie ihr das 1,79 Euro teure Jahresabo wieder kündigen könnt. Jetzt haben die Entwickler auf Threads angekündigt, dass man Delta auch für das iPad bereitstellt und gleichzeitig ein kurzes Video geteilt.

Das große Update für das iPad kommt mit Version 1.6 und soll laut Entwickler „fast fertig“ sein. Die Entwickler müssen noch am Feinschliff arbeiten und die Controller-Skins fertigstellen. Im Video ist zu sehen, dass Delta sowohl im Vollbild als auch im Split View oder im Slide Over funktioniert. Echtes Multitasking ist möglich, allerdings bei Spielen nicht immer sinnvoll. Wer den AltStore mit einer Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, kann schon jetzt auf dem iPad Spiele emulieren.

Delta für das iPad erschein in Kürze

Wir haben Delta auf dem iPhone ausprobiert und sind von der Performance und Handhabung beeindruckt. Im Zusammenspiel mit einem externen Game-Controller machen die Retro-Spiele noch mehr Spaß, obwohl die Skins alter Gameboys wirklich toll aussehen. In der EU muss man den Umweg über den AltStore nehmen, in den USA ist Delta regulär im App Store erhältlich. Wenn ihr sowieso schonen einen US-Account habt, könnt ihr Delta so sogar kostenlos laden.