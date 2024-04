AltStore: So kündigt ihr euer Abo und verwaltet den Account

In der letzten Woche sorgte vor allem ein Thema für großes Aufsehen: Retro-Emulatoren für iOS. Nachdem Apple die dreiste GBA4iOS-Kopie iGBA nach kurzer Zeit wieder aus dem App Store entfernt hatte, machte der alternative App-Marktplatz AltStore auf sich aufmerksam (zum Artikel). Bisher verfügt der in der EU verfügbare AltStore nur über zwei Anwendungen: Einen Clipboard-Manager namens Clip und der wohl deutlich beliebtere Game-Emulator Delta.

Und auch wenn Delta nach ersten Tests hervorragend funktioniert und dank AirPlay- und Controller-Support auch äußerst bequem mit iPhone und größeren Bildschirmen genutzt werden kann, sorgt die Zahlungsabwicklung und Nutzerverwaltung beim AltStore für jede Menge Verwirrung und deutliches Verbesserungspotential. Denn wie wir bereits berichteten, basiert der AltStore auf einer jährlichen Abo-Gebühr in Höhe von 1,79 Euro, die per Kreditkarte oder Apple Pay entrichtet werden muss und damit die Core Transaction Fee (CTF) von Apple für das Entwicklerteam abdeckt.

Gerade aber die Kündigung dieses oben genannten Abos sorgt aber aktuell für Probleme, da nicht sofort ersichtlich ist, wo man den eigenen Account aufrufen und das abgeschlossene Abonnement wieder kündigen kann. Der AltStore wickelt seine Zahlungen über den externen Dienstleister Stripe ab und ist daher nicht direkt für das Zahlungsmanagement zuständig.

Abo im AltStore kündigen: So gehts

Solltet ihr den AltStore installiert haben, wird euch nach der Zahlung sicherlich das Download-Fenster mit dem Zusatzlink „Manage Subscription“ aufgefallen sein. Tippt man diesen Link an, kann man in einem weiteren Fenster die mit der Zahlung verknüpfte E-Mail-Adresse angeben und bekommt dann einen Link per Mail zugesandt, über den sich der eigene Account samt letzter Zahlung einsehen lässt. Dort findet sich auch die Option, das AltStore-Abo zu kündigen. Auch wenn ihr das Browser-Fenster zunächst geschlossen habt, könnt ihr dieses im Verlauf finden, auf „Manage Subscription“ tippen und euch einen Zugangslink zum Account zusenden lassen.

Solltet ihr diese Art des Zugriffs nicht mehr parat haben, gibt es die Möglichkeit, auf der AltStore-Website den Kauf des Abos mit der gleichen Zahlungsvariante (identische Kreditkarte oder Apple Pay mit gleicher Zahlungsart) sowie der identischen verwendeten E-Mail-Adresse nochmals zu tätigen. Dann sollte das AltStore-System erkennen, dass ihr das Abo bereits abgeschlossen habt und schickt euch per Button „Abonnement verwalten“ direkt auf eure Account-Seite, wo ihr das Abo kündigen könnt. Nach Kündigung lässt sich das Abonnement dann noch bis zum Ablauf des ersten Jahres nutzen.

Abo-Kündigung ohne verknüpfte E-Mail nicht möglich

Ein besonderes Problem mit dem AltStore-Abo liegt aktuell bei mir vor: Ich habe das 1,79 Euro-Abo für den AltStore über Apple Pay und dort hinterlegter Kreditkarte auf meinem iPhone abgeschlossen, hatte aber bis dato keine E-Mail-Adresse mit dem Apple Pay-Konto verknüpft. So ist mein Abo-Kauf nicht mit einer E-Mail-Adresse verbunden, und ich habe keinerlei Zugriff auf ein eventuell existierendes Konto beim AltStore, um das Abo kündigen zu können.

Natürlich habe ich auch schon die oben beschriebenen Schritte ausgeführt und versucht, den Kauf ein weiteres Mal mit gleicher Apple Pay-Kreditkarte und dieses Mal mit verknüpfter E-Mail-Adresse zu tätigen. Das Resultat: Ein zweites aktives Abo im AltStore und weitere 1,79 Euro, die mir abgebucht wurden. Das zweite Abo ließ sich dann zumindest dank verknüpfter Mailadresse und zugeschicktem Account-Link direkt wieder kündigen, allerdings habe ich nun zweimal 1,79 Euro gezahlt und kann mein erstes Abonnement noch immer nirgends kündigen. Der Support vom AltStore ist bereits angeschrieben, allerdings bislang ohne Antwort.

Wie man an diesen Erfahrungen sehen kann, liegt bei der Nutzer- und Zahlungsverwaltung des AltStores aktuell noch einiges im Argen. Es sollte möglich sein, das Abonnement auch direkt in der AltStore-App kündigen und verwalten zu können, ohne umständliche und komplizierte Wege über E-Mail-Adressen und kaum ersichtliche Links gehen zu müssen. Fraglich ist auch, ob diese Art der Abo-Verwaltung mit den aktuellen Gesetzen der EU konform geht. Bis dato warte ich noch auf eine Antwort des AltStore-Entwicklerteams. Sicher ist, dass hier dringend nachgebessert werden muss – auch wenn es nur um kleine 1,79 Euro im Jahr geht.