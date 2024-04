Apple interessiert sich für die TV-Rechte für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft

Als Bochum-Fan verfolge ich das Geschehen in der Bundesliga natürlich aktiv mit, allerdings hat mich die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft noch nie interessiert. Doch scheinbar möchte Apple sein Engagement im Sport-Bereich ausbauen und verhandelt mit der FIFA über einen exklusiven TV-Vertrag für Apple TV+.

Während 2024 die FIFA-Klub-WM ausgefallen ist, findet das Turnier ab 2025 erstmals mit 32 Mannschaften statt und löst das bisherige Format ab. Allerdings findet die Klub-WM nicht mehr jährlich mit sieben Mannschaften statt, sondern fortan nur noch alle vier Jahre mit 32 Teams. 2025 findet die FIFA-Klub-WM im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 ebenfalls in den USA statt.

FIFA-Klub-WM bei Apple TV+?

Laut der New York Times könnte eine Entscheidung bereits in diesem Monat fallen und Apple ist bereit, mehr als 1 Milliarde US-Dollar für die Übertragungsrechte zu bezahlen. Unklar ist derweil, ob die Klub-WM ins Free-TV kommt oder nur exklusiv bei Apple TV+ läuft.

Apple hat bereits 2,5 Milliarden US-Dollar in die Übertragungsrechte der amerikanischen Major League Soccer investiert und bietet den Zugriff via Apple TV+ nur mit dem kostenpflichtigen Season Pass an. Scheinbar möchte Apple Live-Sport als neuen Köder nutzen, um noch mehr Personen auf Apple TV+ aufmerksam zu machen. Apple hat über den Zugang zum NFL-Sonntagstickets verhandelt, und obwohl das nicht geklappt hat, deutet ein Bericht von The Athletic darauf hin, dass Apple immer noch im Rennen ist, um sich einen Streaming-Zugang zu NBA-Spielen zu sichern.

Apples Sport-Ambitionen sind sichtbar, unter anderem ist mit Apple Sports eine App erschienen, die Sport-Ergebnisse und News direkt auf das iPhone bringt. Apple Sports ist hierzulande jedoch nicht verfügbar.