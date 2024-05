Google: Gemini-KI arbeitet jetzt mit Google-Werkzeugen zusammen

Reiseplanung, Mails zusammenfassen, in Themen einarbeiten – dies sind laut Google nur ein paar Punkte, bei denen die hauseigene KI Gemini ab sofort noch besser unterstützen soll. Seit dem 30. April stehen die Gemini-Erweiterungen in Deutschland und mehr als 40 Ländern, in denen Gemini verfügbar ist, zur Verfügung.

Damit kann man nun Gemini Zugriff auf die Google-Apps und -Dienste Google Maps, Google Flüge, Google Hotels und YouTube, aber auch Gmail, Google Drive und Google Docs geben. Sollte man einer Verknüpfung der jeweiligen App zustimmen, liefert Gemini relevante Informationen daraus direkt in den eigenen Chat mit der Google-KI. „So wird das Zusammentragen von Informationen noch einfacher und schneller“, erklärt Hannah Samland von Google dazu in einem Blogbeitrag, und liefert auch gleich ein entsprechendes Beispiel.

„Lasst es uns an einem Beispiel veranschaulichen: Ihr möchtet mit mehreren Freunden verreisen und habt bereits vorab alle gemeinsam per Email ein paar Gedanken und Termine ausgetauscht. Damit ihr jetzt konkret in die Planung gehen könnt, könntet ihr Gemini im ersten Schritt bitten, in den Gmail-Verläufen mit euren Freunden nachzusehen, welche Daten für alle passen. Basierend darauf könnt ihr euch nun Flug- und Hotelinformationen anzeigen und YouTube-Videos mit Tipps für Unternehmungen heraussuchen lassen. Die Highlights daraus kann euch Gemini zusätzlich direkt in einer Mail an eure Freunde zusammenfassen. Oder euch Orte daraus auf einer Karte anzeigen. Und das alles passiert in nur einer Unterhaltung mit Gemini.“