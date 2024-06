Nvidia: Mit 3,01 Billionen US-Dollar jetzt wertvoller als Apple

Nvidia ist inzwischen das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Am Mittwochnachmittag erreichte die Marktkapitalisierung des Chip-Riesen 3,01 Billionen US-Dollar und liegt damit knapp vor Apple, das aktuell auf 3 Billionen US-Dollar kommt.

Während Nvidia mit seinem Flaggschiff-Chip H100 das KI-Rennen dominiert, ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens weiter gestiegen. Nvidia wurde im Mai 2023 zu einem Ein-Billionen-Dollar-Unternehmen und überschritt im Februar dieses Jahres die 2-Billionen-Dollar-Marke – womit das Unternehmen auch wertvoller ist als Amazon und Alphabet.

Im Mai meldete Nvidia, dass das Unternehmen aufgrund der verkauften Chips satte 14 Milliarden US-Dollar Gewinn macht. Nvidia liegt damit nur noch hinter Microsoft, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,15 Billionen US-Dollar aufweist. Die Aktie des Chipherstellers liegt derzeit bei über 1.220 Dollar pro Aktie – zu Beginn des KI-Booms lag der Börsenwert einer Aktie noch bei 150 USD. Nvidia plant einen Aktiensplit am 7. Juni dieses Jahres .

Nvidia-Umsatz ist um 262 Prozent gestiegen

Laut CNBC machen die KI-Beschleuniger von Nvidia zwischen 70 und 95 Prozent des Marktanteils für KI-Chips aus. Das Unternehmen plant nun, jedes Jahr einen neuen KI-Chip auf den Markt zu bringen, beginnend mit der Blackwell B200 GPU, die man noch in diesem Jahr erwarten kann. Dank des KI-Marktes ist der Umsatz von Nvidia um satte 262 Prozent gewachsen.

Apple könnte im KI-Bereich allerdings auch bald wieder aufholen: Bei der WWDC-Keynote am nächsten Montag werden auch vom Konzern aus Cupertino entsprechende Ankündigungen erwartet. Unter anderem steht eine Kooperation mit OpenAI im Raum. Nvidia profitiert indes von allen großen Tech-Unternehmen, da die Chips des Herstellers vor allem beim Training von KI-Software und beim Betrieb von KI-Anwendungen in den Rechenzentren eine große Rolle spielen. Nvidia verkauft die eigenen Chips unter anderem an Meta, Google und Microsoft.