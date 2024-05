So viel zahlt Google an Apple, um die Standard-Suchmaschine auf dem iPhone zu sein

Auf iPhone, iPad und Mac ist Google als Standard-Suchmaschine in Safari voreingestellt. Apple macht das aber nicht, weil sie Google so doll mögen, sondern weil Google einen Haufen Geld an Apple zahlt. Laut Bloomberg hat Apple für die Dienstleistung von Google im Jahr 2022 rund 20 Milliarden US-Dollar kassiert, damit Google die Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten ist. Die Informationen stammen aus Gerichtsdokumenten, die Google im Kartellrechtsstreit mit dem Justizministerium der Vereinigten Staaten vorgelegt musste.

Das Justizministerium wirft Google vor, ein Monopol bei der Suche zu haben, und in der Klage gegen Google war der Suchmaschinendeal mit Apple ein Hauptthema. Im November deuteten die Prozessunterlagen darauf hin, dass Google 36 Prozent der Gesamteinnahmen aus Suchvorgängen über Safari erhält. Schon seit 2002 ist Google die Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten, wobei man die Vereinbarung mehrmals neu verhandelt hat. Natürlich haben beide Seiten versucht die Bedienungen und Zahlungen geheim zu halten, aber es ist allgemein bekannt, dass Apple jedes Jahr einen hohen Milliardenbetrag an Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine zu sein.

Im vergangenen Oktober sagte Microsoft-CEO Satya Nadella aus, dass die Vereinbarung zwischen Apple und Google es Suchmaschinen wie Bing unmöglich gemacht hat, zu konkurrieren. Microsoft wollte einst, dass Apple Bing kauft, aber Apple war nicht interessiert. Microsoft gab Google die Schuld, aber Apples Eddy Cue sagte, Apple sei besorgt, dass Bing in Bezug auf „Qualität und Fähigkeiten“ nicht gut genug sei. Cue behauptete, dass Apple Google als Standard-Suchmaschine auf dem iPhone verwendet, weil Apple „immer der Meinung war, dass es die beste ist“.

Verliert Google den Kartellprozess, könnte die Vereinbarung zwischen Apple und Google aufgelöst werden. Die abschließenden Argumente werden für Donnerstag und Freitag erwartet, die Entscheidung des Richters soll später im Jahr 2024 fallen.