Sonic Mania Plus: Ein gelungener Retro-Trip für Sega-Fans

Anfangs habe ich Netflix Games ja noch ein wenig belächelt, mittlerweile gefallen mir die Neuerscheinungen dort sogar besser als bei Apple Arcade. Genau das bestätigt auch das neue Sonic Mania Plus (App Store-Link), das ab sofort mit einem aktiven Netflix-Abonnement gespielt werden kann. Der Download selbst aus dem App Store ist natürlich kostenlos.

Sonic Mania Plus ist keine Neuentwicklung, aber auch nicht so alt, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Spiel ist im August 2017 für Playstation, Xbox und Switch erschienen, damals als komplett neues 2D-Spiel im Retro-Look. Enthalten sind Level aus den Klassikern, aber auch einige komplett neue Welten. Quasi ein rasanter Retro-Sonic.

Gespielt wird auf dem iPhone und iPad natürlich im Querformat, etwas schade finde ich die fehlende Optimierung für das passende Seitenverhältnis – auf meinem iPhone 15 Pro gab es links und rechts schwarze Balken. Sobald es mit ordentlicher Geschwindigkeit zur Sache geht, verschwinden diese aber ohnehin aus dem Blickfeld.

Sonic Mania Plus kann mit MFi-Controllern gespielt werden

Gesteuert wird mit zwei virtuellen Joysticks auf dem Bildschirm, alternativ könnt ihr auch einen MFi-Controller mit eurem iPhone oder iPad koppeln. Dann verschwinden die Bedienelemente und ihr steuert das Spiel mit dem Gamepad. Das ist unterm Strich natürlich etwas angenehmer.

Wenn ihr schon einmal einen Sonic-Titel gespielt, dann muss ich euch Sonic Mania Plus wohl nicht groß erklären. Es handelt sich um ein rasantes Jump’n’Run, in dem ihr Ringe einsammeln und Gegnern ausweichen oder sie ausschalten müsst. Fallen und Hindernisse gehören natürlich ebenso dazu wie Loopings, Spiralen und Tunnel, durch die Sonic und seine Freunde mit rasender Geschwindigkeit rennen.

Für alle anderen, erkläre ich noch einmal schnell die Regeln: Wenn Sonic von einem Gegner oder Hindernis getroffen wird, verliert er seine Ringe. Ohne Ringe ist er verwundbar und kann ein Leben verlieren, was übrigens auch passiert, wenn er in einen Abgrund fällt oder zerquetscht wird. Es gibt diverse Power-Ups, die eingesammelt werden können, und bei 100 gesammelten Ringen gibt es ein Extra-Leben.

In Sonic Mania Plus erwarten euch ingesamt zwölf Zonen mit jeweils zwei umfangreichen Leveln, die jeweils mit einem Endgegner enden. Zudem gibt es in Sonic Mania Plus einige Bonus-Inhalte, etwa einen Ausflug auf die Angel Island Zone aus Sonic the Hedgehog 3 aus dem Jahr 1994.