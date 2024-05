Eurovision Song Contest: Samstag auch per App abstimmen

An diesem Samstagabend ist es wieder soweit, dann wird der mittlerweile 68. Eurovision Song Contest (ESC) aus dem schwedischen Malmö auf die Fernsehgeräte übertragen. Live verfolgen lässt sich das Event linear über die ARD, oder auch begleitend mit der offiziellen ESC-App (App Store-Link) für das iPhone und iPad.

Erstmals in diesen Jahr lässt sich auch die finale Abstimmung über die ESC-App durchführen: Bislang war dies per klassischem Anruf, über eine SMS oder die Website esc.vote möglich. Zuschauende aus den insgesamt 26 Teilnehmer-Ländern sind stimmberechtigt und können während der gesamten Show ihre Stimme abgeben. Die Abstimmung startet kurz vor dem Beginn des ersten Songs und endet etwa eine halbe Stunde, nachdem der letzte Beitrag gesendet wurde.

Die Eurovision Song Contest-App lässt sich kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 13.0 oder neuer auch mindestens 65 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

Videos, Fotogalerien und Backstage-Inhalte in der offiziellen App

In der offiziellen ESC-App lassen sich die aktuellsten News bezüglich der Halbfinal-Entscheidungen und des großen Finales am Samstagabend einsehen, darunter auch Fotogalerien, Videos und Backstage-Inhalte. Zudem gibt es eine Liste aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen inklusive Detailinfos zum Song und eine Möglichkeit, diesen bei Apple Music anzuhören. Und natürlich hat man während des Finales am 11. Mai die Option, die eigene Stimme abzugeben.

Ich persönlich kann mit dem Eurovision Song Contest schon seit Jahren nichts mehr anfangen – die Songs und Darbietungen treffen einfach nicht meinen Geschmack. Seid ihr am Samstagabend dabei und drückt möglicherweise dem deutschen Beitrag von Isaak mit „Always On The Run“ die Daumen?