Apple TV+: Budget-Einsparungen für neue Projekte geplant

Der Videostreaming-Dienst Apple TV+ hat in den letzten Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen und darf sich mittlerweile auch über zahlreiche TV- und Filmpreise freuen, beispielsweise für die Serien „Ted Lasso“ und „Coda“. Wachstum und Bekanntheitsgrad sorgten gleichermaßen allerdings auch an anderer Stelle für Probleme: Die hauseigenen Produktionen verschlingen viel Geld: Mehr als 20 Milliarden US-Dollar soll Apple bisher in den Streamingdienst und seine Filme und Serien gesteckt haben.

Wie nun Lucas Shaw von Bloomberg in einem neuen Artikel bezüglich dieser Thematik berichtet, plant Apple offenbar, die finanziellen Zügel im Hinblick auf die eigenen Film- und Serienproduktionen etwas anzuziehen. Apples aktuelle Situation auf dem Videostreaming-Markt führt Shaw wie folgt aus:

„Apple kauft nicht die meisten Projekte in Hollywood – das ist immer noch Netflix. Aber es gibt viel Geld für einzelne Titel aus. Das Studio gab insgesamt mehr als 500 Millionen US-Dollar für Filme der Regisseure Martin Scorsese, Ridley Scott und Matthew Vaughn aus und mehr als 250 Millionen Dollar für die Miniserie Masters of the Air aus dem Zweiten Weltkrieg, eine von mehr als einem Dutzend neuer Serien in diesem Jahr. Diese Filme waren allesamt Enttäuschungen an den Kinokassen, und nur Killers of the Flower Moon tauchte in der Nielsen-Rangliste der beliebtesten Streaming-Titel auf. […]

Apple gibt jedes Jahr Milliarden von US-Dollar für Originalprogramme aus, die gute Kritiken und viele Preisnominierungen erhalten haben. Aber der Streaming-Dienst zieht nur 0,2 Prozent der Fernsehzuschauer in den USA an. Apple TV+ hat in einem Monat weniger Zuschauer als Netflix an einem Tag.“