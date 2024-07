Demus: Musik-Streaming-App bietet jetzt auch CarPlay

Im März haben wir euch Demus (App Store-Link) zum ersten Mal vorgestellt. Die App erlaubt kostenloses Musik-Streaming via YouTube – und das sogar im Hintergrund. Der Entwickler punktet zudem mit zahlreichen Updates, erst heute ist wieder eine neue Version von Demus im App Store erschienen.

Und wieder gibt es spannende Neuerungen. Ab sofort ist Demus auch mit CarPlay kompatibel. Was auf den ersten Blick so trivial klingt und in der Entwickler auch keine riesige Herausforderungen ist, ist am Ende aber doch nicht so leicht: Apple muss die CarPlay-Erweiterung als einzelnen Baustein zunächst genehmigen.

Genau das hat Demus jetzt geschafft. Und so könnt ihr auf die kostenlose Streaming-App ab sofort auch ganz komfortabel im Auto zugreifen und so die neueste Musik hören. Vorausgesetzt ist natürlich eine aktive Datenverbindung, denn die App streamt die Inhalte ja im Hintergrund von YouTube auf euer Gerät.

Das sind die rechtlichen Hintergründe von Demus

Aber wie sieht es rechtlich aus? Hier wähnt sich der Entwickler auf der sicheren Seite und schreibt: „Demus arbeitet innerhalb der strengen Grenzen der YouTube-API. Zum Abspielen ist eine ständige Internetverbindung erforderlich. Es werden keine Medieninhalte auf deinem Gerät gespeichert und daher wird weder das Herunterladen noch die Offline-Wiedergabe unterstützt. Die gesamte Wiedergabe erfolgt über eine integrierte Safari-ähnliche Ansicht.“

Mittlerweile werden innerhalb der App auch vereinzelt Werbebanner gezeigt, das ist aber alles im Rahmen und stört ja auch nicht, wenn man einfach nur Musik hört. Und es gibt ja auch einen einmaligen In-App-Kauf für 6,99 Euro, mit dem ihr nicht nur die Werbung, sondern auch einige Premium-Funktionen freischaltet. So gibt es unlimitierte Wiedergabelisten oder einige zusätzliche Themes.

Die Auswahl der Inhalte ist in jedem Fall beeindruckend. Ganz egal ob das 40 Jahre 4630 Bochum Album von Herbert Grönemeyer, die neusten Lieder von Taylor Swift oder aktuelle Ballermann Hits – ihr findet ihr im Prinzip alles.