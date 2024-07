Apple Karten jetzt auch per Browser im Web verfügbar

Ich kann mich immer noch nicht so recht zwischen Google Maps und Apple Karten entscheiden, die Icons beider Apps findet ihr immer noch auf der ersten Homescreen-Seite meines iPhones. Ganz woanders möchte Apple jetzt ebenfalls aufholen: Im Web. Gestern Abend hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass Apple Karten jetzt auch im Web verfügbar ist. Zunächst könnt ihr Apple Karten als Beta-Version unter beta.maps.apple.com erreichen.

Ab sofort kann man Fußgänger- oder Fahrtrouten abrufen, interessante Orte und nützliche Infos wie Fotos, Öffnungszeiten, Bewertungen und Rezensionen finden, Aktionen wie beispielsweise Essensbestellungen direkt von der Ortskarte aus in Karten durchführen sowie in kuratierten Reiseführern stöbern, um Orte zum Essen, Einkaufen und Entdecken in Städten auf der ganzen Welt zu finden. Zusätzliche Funktionen wie Umsehen werden in den kommenden Monaten verfügbar sein.

Karten im Web ist derzeit in englischer Sprache verfügbar und mit Safari und Chrome auf Mac und iPad sowie Chrome und Edge auf Windows-PCs kompatibel. Weitere Sprachen, Browser und Plattformen werden nach und nach unterstützt.