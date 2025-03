Rome: Total War erhält zahlreiche Verbesserungen per Update

Der für seine Spiele-Portierungen bekannte Publisher Feral Interactive hat seinen Strategie-Klassiker Rome: Total War (App Store-Link) mit einem Update auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das ist durchaus überraschend, denn das Spiel ist bereits im November 2016 für das iPad erschienen und folgte 2018 auf das iPhone.

Das Imperium-Update übernimmt neue Steuerungsoptionen und wichtige Verbesserungen aus den neueren mobilen Versionen von Total War: Medieval II und Empire. Neu hinzugekommen sind in Rome: Total War zum Beispiel der Positionierungsmodus, der Nahkampfmodus und die automatische Abwahl erleichtern im Spiel die Steueurung. Dazu kommt die Befehlsverlangsamung, die das Spielgeschehen automatisch verlangsamt, wenn komplexe Befehle erteilt werden.

Noch ein bisschen mehr Komfort gibt es auf dem iPad, denn dort bietet Rome: Total War ab sofort eine Unterstützung für Tastatur und Maus. Somit lässt sich der Klassiker dort fast so spielen, die damals auf dem Computer. Denn wie ihr euch sicherlich erinnert, ist das Spiel 2004 damals für den PC erschienen und war ein großer Erfolg. „Sobald Sie das Gefecht starten, marschieren die detaillierten 3D-Truppen flüssig animiert über das Schlachtfeld: Legionäre schleudern dem Feind Wurfspieße entgegen, bevor sie mit erhobenem Schwert losstürmen. Reiter sprengen in Keilformation durch Schlachtreihen. Elefanten schleudern Elite-Gardisten wie Spielzeug in die Luft“, hieß es damals in der GameStar.

Das Imperium-Update bringt außerdem eine Vielzahl von Verbesserungen des Gameplays, der Balance und der allgemeinen Qualität in allen Bereichen des Spiels mit sich. Eine komplette Liste aller Neuerungen könnt ihr in der Update-Beschreibung im App Store nachlesen.

Angst, ins kalt Wasser geworfen zu werden, müsst ihr übrigens nicht haben. Im Kampagnen-Modus wird ausführlich und in deutscher Sprache samt Sprachausgabe erklärt, wie Rome: Total War funktioniert und wie es gesteuert wird – und das auch ohne Tastatur. Falls ihr das Spiel schon damals auf dem Computer gerne gezockt habt, ist es jetzt vielleicht an der Zeit für eine kleine Reise in die Vergangenheit.