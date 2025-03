Acefast Acefit Air: Neue Open Ear-Kopfhörer zum Start mit Rabatt kaufen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir euch mit dem Huawei FreeArc einen neuen Open Ear-Kopfhörer vorgestellt haben, der sich vornehmlich an Sportler und Sportlerinnen ebenso wie Personen, die beim Tragen weiterhin ihre Umgebung genau wahrnehmen wollen, richtet. Generell sind Open Ear-Modelle gerade im Aufschwung, und immer mehr Hersteller bringen eigene Geräte dieser Bauart auf den Markt.

Vor kurzem hat auch das hier im Blog bereits mehrfach in Aktion getretene Unternehmen Acefast, das sonst vor allem für Lade-Zubehör und -Lösungen bekannt ist, ein neues Open Ear-Exemplar veröffentlicht, die Acefast Acefit Air. Erhältlich in zwei Farben – Schwarz und Weiß – waren sie nach der ersten Ankündigung länger nicht käuflich zu erwerben, allerdings hat mir nun mein Acefast-Pressekontakt die Verfügbarkeit auch im deutschen Handel bestätigt. Zugleich gibt es einen Rabattcode, mit dem ihr die neuen Open Ear-Kopfhörer mit einem 20-prozentigem Rabatt erstehen könnt.

Wie nun mehrfach bereits erwähnt, setzen die Acefast Acefit Air auf ein offenes Design am Ohr. Das heißt: Die Ohrhörer werden nicht in den Gehörgang einsetzt, sondern liegen an der Ohrmuschel an und transportieren von dort aus den Klang in das Ohr. Aus diesem Grund setzen Open Ear-Modelle auch auf ein Bügeldesign, bei dem in den meisten Fällen ein kleiner Haken über das Ohr geführt wird, an dessen Ende sich meist eine kleine Verdickung mitsamt des verbauten Akkus oder der Elektronik befindet.

Ohrbügel aus Titandraht mit weichem Silikonüberzug

Die neuen Acefast Acefit Air verfügen laut Hersteller über eine 20 x 8 mm große Audio-Treiber-Enheit inklusive einer 3-Magneten-Klangeinheit, die unter anderem für einen klaren Klang und tiefen Bass sorgen sollen. Darüber hinaus gibt es eine eigene Acefast-App, mit der sich der Sound über eine Equalizer-Funktion weiter anpassen lässt. Für einen bequemen Sitz kommen Ohrbügel aus luftfahrtgeeignetem und nur 0,7 mm dicken Titandraht mit Memory-Effekt samt einem weichen Silikonüberzug zum Einsatz. Das Gewicht eines Ohrhörers beträgt lediglich 7,1 Gramm.

Wer viel und länger Musik hört, kann beim Acefast Acefit Air von einer bis zu sechsstündigen Akkulaufzeit mit einer Ladung profitieren. Dafür sorgt auch der integrierte Bluetooth 5.4-Chip, der einen bis zu 30 Prozent geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu anderen Kopfhörern aufweist und auch eine Multipoint-Verbindung mit bis zu zwei Geräten sowie einen nahtlosen Wechsel zwischen diesen aufweist. Insgesamt bietet das nur Über eine Schnellladefunktion kann man bis zu einer Stunde lang Musik hören nach einer nur fünfminütigen Ladezeit.

Ladecase der Acefast Acefit Air ist nur rund 2,6 cm hoch

Eine doppelte Mikrofon-ENC-Geräuschunterdrückung reduziert bis zu 99 Prozent des Hintergrundgeräusches bei Telefonaten und stellt sicher, dass die eigene Stimme während des Anrufs immer klar gehört wird. Wichtig zu erwähnen: Über eine integrierte aktive Geräuschunterdrückung verfügt der Acefast Acefit Air nicht – was aber bei Open Ear-Kopfhörern auch nicht wirklich Sinn ergeben würde, da sie mit ihrem offenen Design darauf ausgelegt sind, auch die Umgebung wahrnehmen zu können. Sie sind daher eine gute Wahl für Outdoor-Sportarten und das Leben in der Stadt.

Das vom Hersteller mitgelieferte Ladecase ist an den Ecken abgerundet und mit 2,64 cm zudem sehr schmal: Es passt daher hervorragend in jede Hosentasche, Rucksack oder das Reisegepäck. Aufgeladen wird das Transport- und Ladecase über einen USB-C-Anschluss, der sich auf der Unterseite des Cases befindet. Ein graues USB-A-auf-USB-C-Kabel wird vom Hersteller mitgeliefert. Eine kabellose Lademöglichkeit über Qi2 gibt es in dieser Preisklasse nicht, dafür aber eine Wasserdichtigkeit nach IP54, die die Nutzung bei schweißtreibenden Trainings oder im Regen ermöglicht.

Die Acefast Acefit Air stehen ab sofort in den beiden Farben Schwarz und Weiß inklusive Ladecase und Ladekabel im Lieferumfang bei Amazon zum Kauf bereit. Über ein Amazon-Frühlingsangebot sowie mehrere Gutscheine, darunter der Rabattcode 2QKXRF22 von Acefast, kann man den eh schon vergünstigten Preis von 69,99 Euro nochmals auf 55,99 Euro drücken, und spart zusätzliche 14 Euro beim Kauf. Dazu aktiviert ihr zunächst alle Coupons auf der Produktseite und gebt den oben genannten Rabattcode zusätzlich während des Bestellvorgangs ein. Bei Amazon gibt es derzeit gute 4,4 Sterne für die Open Ear-Kopfhörer.

