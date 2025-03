PBJ – Das Musical: Papier-Stop-Motion-Musical um eine Shakespeare-Tragödie

Wenn Shakespeare heute noch leben würde, worüber würde er schreiben? Vergesst Romeo und Julia! PBJ – Das Musical (App Store-Link), ein brandneu im deutschen App Store erschienenes Spiel vom Entwickler Philipp Stollenmayer erzählt eine viel süßere und salzigere Romanze: Die Erfindung des Erdnussbutter-Gelee-Sandwichs.

In insgesamt zehn musikalischen Akten, geschrieben und aufgeführt von Lorraine Bowen, begleitet man – ja, richtig gehört – eine rebellierende Erdbeere und eine desillusionierte Erdnuss durch wundervoll schräge Papiercollagen. PBJ – Das Musical ist für iPhones und iPads im deutschen App Store erhältlich und kostet einmalig 3,99 Euro. Für die Installation wird neben iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer auch rund 1,3 GB an freiem Speicherplatz benötigt.

Entwickler Philipp Stollenmayer aus dem deutschen Würzburg ist stolz darauf, dass alle Inhalte handgemacht sind: Stop-Motion-Ausschnitte aus alten Kochbüchern, Erdnussbutter und Gelee frisch aus dem Glas und Kinder, die ihr Bestes geben, um leicht missverstandene Shakespeare-Zitate zu rezitieren. Im Spiel lässt sich alles ziehen, drücken und schieben, um die Geschichte zu einer eigenen zu machen. Zudem finden sich im Spiel hunderte von Papierfiguren, die von Hand ausgeschnitten und animiert wurden, ganz ohne KI.

Kompositionen von „Britain’s Got Talent“-Sängerin Lorraine Bowen

Für das Spiel konnte die englische Musikerin Lorraine Bowen gewonnen werden, die durch die Show „Britain’s Got Talent“ bekannt wurde. Sie erhielt den goldenen Buzzer von „Little Britain“-Schöpfer und Juror David Walliams, der sie ins Finale katapultierte. Sie komponiert Songs, die oft einfach und kindlich klingen, aber extrem eingängig sind und eine unerwartete inhaltliche Tiefe haben. Für das Spiel komponierte und nahm sie Songs auf – mit echten Instrumenten, Kindern und ganzen Kirchenchören.

„Auch wenn das Spiel in erster Linie ein Spiel ist, soll es wie ein Musical funktionieren. Das heißt, die Musik muss immer nahtlos gut klingen, egal wie schnell oder langsam die Spieler sind. Das war eine echte Herausforderung in Bezug auf die Technik und das Gameplay, aber ich denke, wir haben es gut hinbekommen. Außerdem gibt es für jeden Act einen Remix von verschiedenen Künstlern.“

PBJ – Das Musical: Für alle Altersgruppen geeignet

So berichtet der Entwickler bezüglich der musikalischen Gestaltung von PBJ – Das Musical. Darüber hinaus soll sich das musikalische Spiel für alle Personen eignen. Deshalb gibt es keinen Druck, keine Feinde und keine Zeitvorgaben – das Spiel passt sich den Spielern und Spielerinnen an. Wenn es merkt, dass man nicht weiterkommt, hilft es auf subtile Weise und ganz von selbst. Und wenn man nur zuhören will, kann man sich eine magische Sternschnuppe holen, die einen wie ein Gummiband durch das Level zieht.

In dem Spiel sind die Kinder die Stars – als Erdbeere, Erdnuss und Erzähler. Das ist nicht nur für Kinder selbst spannend, sondern auch für Erwachsene ziemlich witzig: Zum Beispiel wenn ein Sechsjähriger die komplizierte Sprache Shakespeares von vor 400 Jahren aufsagt. Insgesamt gibt es in PBJ – Das Musical elf Akte sowie ein Outro, die musikalisch mit eigenen Songs unterlegt sind. Jeder Akt bietet einen freischaltbaren Remix eines anderen Künstlers sowie eine neue Spielweise und visuelle Interpretation.

PBJ – Das Musical wurde erstmals am Day of the Devs am 11. Dezember 2024 vorgestellt und kann ab sofort auch aus dem deutschen App Store geladen werden. Für finale Eindrücke haben wir euch abschließend den YouTube-Trailer zum Spiel eingebunden.