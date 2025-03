Google-Suche: „Übersicht mit KI“ startet in Deutschland

Google hat für die eigene Websuche eine neue Funktion bereitgestellt, die es Nutzern und Nutzerinnen noch einfacher gestalten soll, Informationen zu finden und für sie relevante Websites zu entdecken. „Übersicht mit KI“ lautet die die offizielle Bezeichnung des Features von Google.

„Unsere Erfahrungen zeigen: Die Einführung von Übersicht mit KI hat dazu geführt, dass die Google Suche stärker denn je genutzt wird und die Nutzer*innen zufriedener mit den Ergebnissen sind. Außerdem erschafft die Funktion weitere Möglichkeiten, neue Webseiten zu entdecken.“

So berichtet Google in einem eigenen Blogbeitrag. Die neue Funktion „Übersicht mit KI“ ist nun auch in Deutschland in deutscher und englischer Sprache verfügbar und wird zeitgleich auch in anderen europäischen Ländern – Belgien, Irland, Italien, Österreich, Polen, Portugal, Spanien und Schweiz – zur Verfügung gestellt.

Google berichtet, dass man das Feature „nach umfangreichen Tests und positivem Feedback“ ab sofort angemeldeten Nutzern und Nutzerinnen ab 18 Jahren bereitstelle. In den oben erwähnten Ländern gibt es ab sofort die „Übersicht mit KI“, wenn die Google-Systeme feststellen, dass es die hilfreichste Antwort ist – inklusive prominenter Links zu Websites, damit man sich einfach weiter informieren kann.