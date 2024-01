Little Garlic: Neuer Apple-Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest

Noch sind es knapp zwei Wochen bis zum chinesische Neujahrsfest, das am 10. Februar stattfinden wird. Passend dazu präsentiert Apple einen neuen Kurzfilm, der ausschließlich mit dem iPhone 15 Pro Max gefilmt wurden. Den rund 15 Minuten langen Film mit dem Titel „Little Garlic“ findet ihr auf YouTube.

„Läute das Jahr des Drachen mit einer Geschichte über ein junges Mädchen ein, das über eine besondere Fähigkeit zur Gestaltveränderung verfügt“, heißt es in der Videobeschreibung. „Zusammen mit dem Regisseur Marc Webb präsentiert Apple diese charmante und herzerwärmende Geschichte über die Selbstentdeckung in unserem Streben nach einem Leben in der modernen Welt.“

Der neue Kurzfilm von Apple

Fast schon ein wenig spannender als der Kurzfilm, den es nur in chinesischer Originalvertonung mit Untertiteln gibt, ist das Making of Video. Hier könnt ihr sehen, wie Apple das iPhone 15 Pro Max genutzt hat, um das beeindruckende Ergebnis zu erzielen.